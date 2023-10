Ana Obregón se niega a aclarar en TV3 si el padre de Miguel Bosé la acosó: “No voy a hablar de esto”

Ana Obregón ni confirma ni desmiente que el padre de Miguel Bosé la acosara, tal y como se refleja en la serie sobre la vida del famoso cantante. La actriz prefiere no hablar del tema por respeto al aludido, el torero Luis Miguel Dominguín, que supuestamente trató de seducirla cuando ella tenía 16 años y era novia de su hijo. El diestro falleció en 1996.

“Fue una relación maravillosa, mi primer amor adolescente. Él empezaba a triunfar con sus canciones...”, recodó este sábado en una entrevista concedida al programa de TV3 Col-lapse. Obregón mencionó entonces que este capítulo de su vida, el noviazgo que tuvo con el artista, aparece en la citada serie: “Yo salgo por ahí”, le dijo al presentador del programa, quien no tardó en matizar que no es una simple aparición sino algo bastante más contundente. “No, no sales por ahí. Se reproduce un supuesto acoso del padre de Miguel Bosé”, señaló Ricard Ustrell.

A Obregón le cambió la cara: “Sabía que me ibas a preguntar por esto”, exclamó echándose las manos a la cabeza. “Ricard, si no te importa, prefiero no contestar por respeto a una persona que ya no está. Yo respeto mucho a las personas cuando ya no están”, agregó tras un silencio.

“Pero, ¿has sufrido acoso en algún momento de tu vida?”, insistió el entrevistador catalán. La invitada prefirió guardar silencio pero sí aclaró el motivo por el que prefiere no hablar de esta cuestión a la que se da total importancia en la serie, que se emitirá próximamente en Telecinco.

“Me estabas hablando del caso del padre de Miguel y, oye, silencio. No he visto la serie, no sé qué dicen”, se justificó. “Pues dicen que sufriste acoso por su parte”, prosiguió el presentador, que no consiguió que Obregón confirmara o desmintiera la veracidad de lo que se cuenta en esta historia televisada bajo el auspicio del propio Bosé. “No. No voy a hablar de esto”, sentenció para dejar clara su postura.