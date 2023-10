Muere el actor Matthew Perry, Chandler en 'Friends', a los 54 años

El actor estadounidense Matthew Perry falleció este sábado 28 de octubre a los 54 años de edad. El artista, conocido mundialmente por interpretar a Chandler Bing en la serie Friends, fue encontrado inconsciente en el jacuzzi de su en su casa de Los Ángeles, informa la BBC citando fuentes policiales.

Según los primeros reportes, Perry fue encontrado en el jacuzzi por su asistente, que fue quien alertó a los servicios de emergencia a las cuatro de la tarde (hora local). Aunque el intérprete estaba inconsciente, nada se pudo hacer para reanimarlo con éxito.

Los Ángeles Times asegura que el Departamento de Policía de la ciudad, encargado de robos y homicidios, está investigando la muerte a pesar de que “no había señales de ningún hecho delictivo”. La principal hipótesis es que el actor falleció ahogado por causas que deberán ser comprobadas.

No había restos de drogas en el lugar donde fue hallado el cuerpo, sostiene el citado periódico. Matthew Perry contó en 2022, en sus memorias, que había tenido un grave problema de adicción a las drogas que se agravó a medida que ganó popularidad en Friends. Con 24 años era alcohólico; con 34 “estaba realmente metido en muchos problemas”, relató en el libro. Llegó a consumir 55 pastillas de Vicodin cada día.

La situación se agravó y estuvo a punto de morir cuando tenía 49 años. Poco después, y como consecuencia del consumo excesivo de opioides, sufrió una perforación gastrointestinal que le mantuvo dos semanas en coma y cinco meses en el hospital. A partir de entonces trabajó para mantenerse sobrio.

Perry, natural de Massachusetts (EEUU), fue uno de los protagonistas de Friends, la exitosa serie de NBC que se emitió entre 1994 y 2004. El recordado Chandler Bing estaba acompañado por Rachel (Jennifer Aniston), Mónica (Courteney Cox), Ross (David Schwimmer), Joey (Matt LeBlanc) y Phoebe (Lisa Kudrow).

Friends es una de las comedias más populares de la historia de la televisión a nivel internacional, por lo que el actor es conocido en todo el mundo. La buena relación que tuvieron los protagonistas delante y detrás de las cámaras les llevó a exigir las mismas condiciones salariales para todos ellos. Fue así como consiguieron que el estudio les pagara un millón de dólares por cada uno de los capítulos que grabaran.

La serie Boys Will Be Boys (1987) fue su primer gran proyecto de ficción. Después llegó el éxito arrollador de Friends y, a partir de ahí, otros títulos más o menos destacados en cine y televisión como Tengo para tres, Falsas apariencias, Colgado de Sara, Studio 60 on the Sunset Strip y 17 otra vez.