Carmen Machi confirma que estará en la película de 'Aída' y desvela la “particularidad” que rodea al proyecto

Carmen Machi ha confirmado que estará en la película de Aída. Hace un mes, Telecinco oficializó el proyecto diciendo que el “elenco principal” de la serie formaría parte del mismo, pero sin decir más nombres que el de Paco León, que además de retomar su papel de 'El Luisma', también ejercerá de director y coguionista junto a Fer Pérez. Pero este martes, durante su visita a El Hormiguero, Machi despejó cualquier duda sobre su participación en el largometraje.

Es más, desveló que el rodaje comenzará “en febrero” y que la idea de hacer una película de Aída fue suya y del resto de protagonistas de la mítica serie, quienes ya se propusieron en junio hacer algo especial. “Los personajes y la propia serie pertenecen a la gente que la creó en su momento, que en este caso fueron Mediaset y Mediapro. Pero fuimos nosotros los que dijimos: '¿Por qué no hacemos una película?'. Y se lo propusimos”, explció Machi.

A Pablo Motos le llamó la atención este detalle, pues lo habitual es que los actores reciban propuestas de este estilo, pero no que las realicen. “Por eso te lo digo, porque es una particularidad”, reiteró Machi. De hecho, asegura que recibió una llamada de una de las dos compañías ante los rumores que circulaban sobre el proyecto: “Me llamaron a mí para decirme: 'Se está diciendo que se va a hacer una película, pero tú no vas a querer, ¿no?'. Y les dije: 'No, si soy yo la que quiero'”.