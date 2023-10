El corte de Sandra Barneda a Avilés por sus palabras a Gema Aldón: “Desde tu encuentro con el rey se te ha subido un poco”

Nuevo corte de Sandra Barneda a José Antonio Avilés en Así es la vida. Esta vez, con Gema Aldón de por medio. La joven y su madre, Ana María Aldón, llevan un tiempo distanciadas, aunque algunos medios sospechan que podría ser un montaje. Una tesis que Avilés puso este lunes sobre la mesa ante la propia Gema: “Si volvéis a hablar, la historia se acaba y el montaje no funciona”.

La hija de Ana María negó la mayor, pero Barneda insistió al respecto: “He leído en algunos sitios que esto podía ser un juego entre vosotras dos (…) Que estaríais haciendo la réplica para que haya una exclusiva”.

“Hombre, claro”, dijo Avilés, que terminó de encender a Gema Aldón: “Estás dando por sentado algo que no es”. “Yo doy por sentado lo que cualquier persona en su casa puede dar por sentado. Si tú vuelves a hablar y a tener una buena relación con tu madre, la historia se acaba, tú no estás en los platós y tu madre no le interesa a nadie”, respondió el tertuliano.

A continuación llegó el corte de Barneda. “Avilés, desde que has tenido tu encuentro con el rey se te ha subido un poco arriba. ¿Me puedes responder por qué no puede estar Gema en un plató?”, comentó la presentadora en alusión al encuentro informal que, según Avilés, él mismo mantuvo la semana pasada con Juan Carlos I, que le invitó a un café en Sanxenxo, según la versión del tertuliano.