Cristina Pedroche, protagonista en Telecinco con mensaje incluido de Sandra Barneda

Así es la vida ha sorprendido este martes a los espectadores de Telecinco al convertir a Cristina Pedroche, rostro de Antena 3, en una de las protagonistas del programa. El espacio conducido por Sandra Barneda sacó a la palestra la polémica surgida estos días con la presentadora de la cadena rival a raíz de una publicación en sus redes en la que hablaba de cómo está su cuerpo semanas después de haber dado a la luz.

Cristina Pedroche se defiende de las críticas por su posparto: "Es agotador tener que explicar cada cosa que hago"

Más

El programa vespertino de Mediaset, que vive un proceso de 'salvamización' con el objetivo de intentar remontar sus audiencias, ha ampliado el abanico de temas sobre los que hablar y no ha dudado en abordar la controversia generada con Cristina Pedroche. El formato proyectó varias imágenes de la vallecana y debatió con sus tertulianos lo ocurrido estos días.

Sandra Barneda envía un mensaje a Pedroche

Finalmente, tras leer el comunicado que Pedroche acabó lanzando para defenderse de las críticas, Sandra Barneda quiso enviarle un mensaje a su compañera en la competencia: “Yo sólo quiero enviarle un abrazo a Cristina Pedroche, que se cuide y cuide de su familia”, empezó diciendo.

“Que siga hablando en redes de aquello que le parece importante, hay gente que no la critica sino todo lo contrario y me pongo yo misma. Gracias, valiente, por expresar y decir todo lo que piensas en todo momento, hay otros que no lo hacen”, sentenció, mostrándole su apoyo.