Cristina Pedroche se defiende de las críticas por su posparto: “Es agotador tener que explicar cada cosa que hago”

Cristina Pedroche se ha visto envuelta en una fuerte polémica en redes sociales, hasta el punto de tener que emitir un comunicado para salir al paso de las feroces críticas que ha recibido por uno de sus últimos mensajes.

La historia comienza en la tarde del sábado, cuando la presentadora de Password decide subir a su cuenta de Twitter una foto y un vídeo en bikini para mostrar cómo está su cuerpo semanas después de haber dado a la luz. Las imágenes, en las que la vallecana presume de un físico impropio de una mujer que acaba de dar recientemente a la luz, vienen acompañadas del siguiente mensaje: “Tres semanas y dos días de posparto. Aquí no hay suerte ni milagros, hay mucha preparación antes y durante el embarazo. Vida saludable, deporte, comida sana y meditación”.

Las palabras de Pedroche, junto a sus imágenes, tardan poco en causar reacciones enfrentadas en las redes. En este sentido, hay quien felicita a la 'zapeadora' por su pronta recuperación, aunque son más las opiniones que se centran en cuestionar su mensaje.

Con respecto a esto último, algunos usuarios reprochan a Pedroche que presuma de recuperar rápidamente su físico cuando ella lo tiene más fácil por su nivel económico, el cual le permite, según sus críticos, centrarse más en el entrenamiento y no tanto en los cuidados de la casa o de su propio bebé. Otros, por su parte, ven en el mensaje de la vallecana una supuesta reivindicación de un canon de belleza específico, lo que lleva a estas personas a cuestionar sus palabras y defender todos los cuerpos por igual.

“Es agotador tener que recibir todo este odio siempre”

El mensaje de Pedroche genera tanto revuelo que hasta acaba por contar su propio apartado de información de contexto, que dice dice lo siguiente: “El físico depende de esos factores [los expuestos por Pedroche] pero hay otros muy importantes como la genética, el nivel de renta, la educación o la clase social, y otros prerrequisitos no tan evidentes como acceso a sanidad, la paz, recursos alimenticios, vivienda y un ecosistema estable”.

La presentadora, consciente de lo que está pasando con su publicación, lanza un comunicado la noche del domingo para dar su opinión. Para empezar, asegura que “es agotador tener que explicar cada cosa que hago y tener que recibir todo este odio siempre”, algo de lo que se culpa a sí misma: “Y la culpa es mía por compartir nada, pero no pensaba que se iba a liar todo esto”.

A continuación, afirma que “no he dicho que ese sea el cuerpo que se le tiene que quedar a nadir después de dar a luz”, y que simplemente estaba hablando de su “caso personal” y no en general: “No hablo de otras mujeres ni de otros embarazos que no sean el mío”.

“Yo he tenido un muy buen embarazo sin ningún problema médico que me haya hecho coger más peso ni nada, además de haberme cuidado con el deporte y la alimentación”, comenta antes de añadir: “He subido la evolución de mi cuerpo desde el principio hasta ayer, poniendo énfasis en lo orgullosa que he estado de todos los cambios que ha ido dando mi cuerpo para poder dar vida. Y eso es lo importante, todo lo demás es superficial”.

“No me considero mejor madre que nadie”

Acto seguido, Pedroche apunta que no solo ha mostrado la parte positiva, sino también las complicaciones por las que ha pasado después de haber dado a luz. Entre ellas, “lo duro que han sido las grietas en el pecho por los primeros días de lactancia” y “todas las sombras que estoy teniendo durante el posparto, que hasta he necesitado una psicóloga perinatal”.

Además, señala que ha compartido “todos los libros, recursos y profesionales” que le han ayudado durante el proceso “para que veáis que la información es poder y que a mí me ha venido muy bien”. Pero a su vez, afirma que “si he compartido mis entrenamientos y la comida es para motivar a llevar una vida sana” desde su propia experiencia, pero nada más.

Por ello, defiende que “todos los pospartos son reales y no me considero mejor madre que nadie”. Es más, dice estar “trabajando para tampoco sentirme peor madre que nadie”, aunque no está siendo tarea fácil por la falta de cansancio y por polémicas como ésta. “Estoy descansando muy poco, cada 2-3 horas doy pecho, no me he separado de mi hija ni un segundo desde que nació y el cansancio y todo este revuelo siempre me pasa factura. Tengo que protegerme y cuidar mi salud mental, y no solo por mí, por mi hija. Necesito estar bien para ella”.

Por último, da las gracias “a los que lo entendéis y me apoyáis”. “Y a los que no, a los que deseáis esas cosas tan feas, a los que me insultáis, a los que me mandáis todo este odio... os abrazo, porque está claro que necesitáis más amor en vuestra vida”.

Lucía Etxebarria señala a Pedroche, que recibe el apoyo de Nuria Marín

Cristina Pedroche ha recibido cientos y cientos de comentarios por sus dos tuits, pero ella solo ha respondido a uno de ellos: el que le ha dedicado Lucía Etxebarria. La escritora ha criticado a la vallecana poniendo como ejemplo el caso de Julia Bhosale, una pediatra que diez semanas después de dar a luz tenía un “cuerpo natural” para esas fechas del posparto, según Etxebarria, y no el de Pedroche.

Porque según la exconcursante de Campamento de verano (Telecinco), Pedroche “factura entre 1 y 2 millones de euros al año” y “puede hacer deporte porque tiene un entrenador personal, puede comer comida sana porque alguien cocina para ella y puede hacer meditación porque el personal de servicio y la enfermera le ayudan, y eso le permite disponer de tiempo para ella misma”.

Esta es la pediatra Julie Bhosdale, diez semanas después del parto. Este es el cuerpo natural de una mujer diez semanas después del parto.

A las dos semanas después del parto lo natural es tener estrías y distensión abdominal.

Pedroche le ha respondido de madrugada -“perdona las horas, pero justo la niña se ha quedado dormida ahora”- para aclarar que no tiene “ningún tipo de ayuda en casa para ella, vivo solo con mi marido y mi madre algunas mañanas viene a ver a la niña y, sí, algún pañal le cambia”. La vallecana se disculpa irónicamente por la ayuda de progenitora, al igual que por recurrir “a profesionales cuando no tengo la capacidad o el conocimiento” necesarios, si bien asegura que no tiene entrenador personal porque “estudié yo misma”.

A todo esto, la presentadora de Atresmedia también señala que “el cuerpo de la mujer” que muestra Etxebarria “es real, de un posparto real”, a la vez que se pregunta: “¿Entiendo que yo me tengo que sentir mal porque el mío no es así?”. Por ello, Pedroche defiende que “todos los cuerpos son reales y válidos, y todas las mujeres iguales de buenas madres”. “No me intentéis hacer sentir mala madre a mí, por favor”, pide al respecto.

Hola Lucía, perdona las horas pero justo la niña se ha quedado dormida ahora. No tengo ningún tipo de ayuda en casa para ella, vivo solo con mi marido y mi madre algunas mañanas viene a ver a la niña y sí algún pañal le cambia (perdón por esto🙏🏽). No tengo entrenador personal… — Cristina Pedroche (@CristiPedroche) 7 de agosto de 2023

Pero como decíamos al principio, no todo han sido críticas hacia Cristina Pedroche. También ha habido rostros conocidos que han alzado la voz para defender a la madrileña. Incluso desde la cadena rival, Telecinco, donde Nuria Marín dijo este domingo lo siguiente en Socialité: “Lo que pasa es que Cristina Pedroche ha hecho lo que se supone que hay que hacer para poder encajar en el canon que la sociedad cree que tiene que encajar una mujer, pero por decir que se ha sometido a esa serie de sacrificios para poder entrar en el canon también la critican. O sea, la sociedad te obliga a estar de una forma y si dices cómo has conseguido estar de esa forma, también te critican”.