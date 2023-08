Carmen Lomana se lía con una llamada de 'Socialité', y Nuria Marín pasa página con ella

Carmen Lomana amenazó con acudir a la policía tras recibir la llamada de un reportero de Socialité. El programa contactó con la empresaria para felicitarla por su 75 cumpleaños, pero esta se precipitó al descolgar el teléfono y, sin preguntar quién estaba al otro lado, advirtió con recurrir a las autoridades competentes.

Socialité emitió la grabación de la llamada este sábado. La celebrity empieza fuerte la conversación: “¡Mira, voy a avisar a la policía para que haga un seguimiento!”, exclama en primer lugar.

“¿Carmen?”, se le escucha decir al redactor del magacín, extrañado por la reacción de la televisiva. Entonces, ella se frena en seco: “Perdona, ¿quién eres?”. El periodista se identifica en ese momento y le pregunta el motivo de su airada contestación.

Resulta que Lomana dice estar siendo acosada por un hombre que no para de llamarla por teléfono. “Es un tío que me llama continuamente con teléfono oculto y me tiene harta. Me llama 40 veces al día y me dice que soy preciosa”, se queja la famosa empresaria, harta de este “psicópata”.

Nuria Marín recuerda el enfado que se agarró Carmen Lomana

A partir de ahí, el resto de la entrevista fluye con normalidad, algo que agradece la presentadora del programa, que en 2022 estuvo en la diana de Lomana.

“A mí el año pasado me llamó prostituta. Siempre hay cosas peores”, bromeó Nuria Marín, recordando el monumental enfado que se agarró la empresaria después de que Socialité emitiera un vídeo en el que se le veía aparcar el coche en un lugar en el que estaba prohibido hacerlo.

“Puedo hacer lo que me dé la gana asumiendo consecuencias, pero no pueden inventar algo que no he hecho. Por esa misma razón puedo decir que a la presentadora de ese programa, o a quien sea, la he visto prostituyéndose por la calle... ¿y qué pasa con el derecho al honor?”, se quejó la celebrity madrileña, que efectivamente llamó “prostituta” a Nuria Marín, aunque lo hizo en sentido figurado.

Peo aquello es agua pasada. La presentadora de Telecinco ha hecho borrón y cuenta nueva.

“Es que yo no puedo evitar ser fan de Carmen Lomana. Porque te monta el pollo, te dice algo feísimo y, a los cinco minutos, se pone majísima, te cuenta una exclusiva y es divina. Entonces, tienes que elegir y yo elijo amarla. Aunque me llame lo que me quiera llamar, no me importa”, confesó Marín.