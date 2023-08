Fuerte bronca entre dos tertulianos de 'laSexta Xplica': “¿Me estás amenazando?”

Los espectadores de laSexta Xplica fueron testigos este sábado del fuerte enfrentamiento que protagonizaron dos de los tertulianos del programa. Afra Blanco y Luis Garvía tuvieron un enganchón mientras debatían sobre el precio de los alquileres y la ley de vivienda.

La sindicalista y el doctor en Finanzas suelen chocar en esta tertulia, pero la discusión de este sábado resultó especialmente áspera.

El detonante fue un comentario de Garvía. “Los sindicatos son del siglo pasado”, aseveró el economista, que fue inmediatamente replicado por su compañera, miembro de UGT.

“Garvía, te voy a decir una cosa. Estamos acostumbrados a tus faltas de respeto habituales, no hacia mi persona, sino a la Constitución. Mírate el artículo 7”, le recomendó en referencia al punto de la Carta Magna que subraya la importancia de los sindicatos y asociaciones empresariales.

“¿Que me lea la Constitución?”, reaccionó él visiblemente molesto. “Si quieres te traigo un plato de gambas para que estés entretenida. Me sé perfectamente la Constitución, he estudiado derecho”, añadió con sorna.

Blanco cambió el tono y se giró para criticar este arranque del tertuliano. “Probablemente, a la gente como tú le molesta que los trabajadores y trabajadoras de este país hoy se puedan pagar gambas. ¡A mí no me vuelvas a decir que si me traes un plato de gambas! Cuidado, ¿eh? No te equivoques”, respondió la sindicalista, muy molesta.

“¿Cuidado con qué? ¿Me estás amenazando? Esto es alucinante”, le preguntó Garvía. “No. Te estoy diciendo que no te equivoques”, insistió ella.

La bronca continuó unos segundos más. Garvía parecía estar realmente ofendido por el comentario de Blanco: “¿Y tú eres trabajadora? Es que estoy pensando en lo que me has dicho...”. Cansada de estas “faltas de respeto”, la analista pidió amparo a la presentadora del programa, que llamó la atención al doctor en Finanzas para dar por zanjada la discusión.