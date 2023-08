Ana Terradillos se despidió de 'Cuatro al día' con una sorpresa que la emocionó

Ana Terradillos cerró este viernes 4 de agosto una etapa al presentar por última vez Cuatro al día, el programa al que llegó en julio de 2022.

La periodista vasca forma parte de la restructuración que vivirá Telecinco a partir de septiembre. Será entonces cuando se ponga al frente de La mirada crítica, la tertulia matinal que vuelve a la pequeña pantalla 14 años después.

“Hoy estoy un poquito revuelta porque me da mucha pena dejar Cuatro al día”, confesó al empezar el programa, del que se marchó homenajeada por sus compañeros.

Recibió de ellos un ramo de flores y un vídeo con los momentos que ha vivido en este año que ha pasado frente a las cámaras.

Las flores contenían una nota firmada por el equipo del magacín que produce Unicorn Content. “Gracias Terra porque, aunque este programa lo hacen los espectadores, lo haces tuyo. ¡Ay, ama [madre], lo que te vamos a echar de menos!”, decía el mensaje que leyó emocionada.

Y del llanto, a la risa. En ese momento entró en el plató su perro Trufa, al que cogió en brazos para compartir con el público unas últimas palabras: “Gracias al equipazo. He disfrutado, he aprendido... sois maravillosos. ¡Cuánto trabajo, profesionalidad y seriedad! Os llevo en el corazón y me habéis hecho muy feliz. Y gracias a ustedes, señores. Nos han hecho un pelín más fuertes y hemos notado el cariño de toda la gente. En septiembre nos vemos. En las mañanas de Telecinco les espero a todos ustedes”.

El programa queda ahora en manos de Verónica Sanz y Miquel Valls, al menos durante lo que resta de verano.