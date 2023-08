Ania de 'GH 1' reapareció en 'Fiesta' para hablar de sus graves problemas personales

Con Gran Hermano a punto de volver a Telecinco con una nueva edición VIP, Ania Iglesias, recordada participante del primer GH, reapareció este domingo en la cadena para actualizar a los espectadores sobre su vida y revelar que padece una enfermedad.

La televisiva, que en 2017 superó un cáncer de útero, contó este 6 de agosto a Frank Blanco que ha sido diagnosticada de talasemia, un trastorno de la sangre. “El año pasado empecé con muchísimos síntomas. Me han visto en la sangre algo que no estaba bien. Es algo congénito, me han hecho hasta una prueba de leucemia, pero finalmente han descubierto que es talasemia”, contó Ania.

Tal y como explicó la propia Iglesias, es una enfermedad que provoca que el cuerpo no produzca la cantidad suficiente de hemoglobina: “En ocasiones hasta tienen que hacerme trasfusiones”, relató.

Además, la ex de GH 1 relató que además de este problema de salud, los últimos tiempos no han sido fáciles para ella a nivel sentimental por la ruptura con su novio, que le fue infiel en varias ocasiones: “Confirmé mis sospechas gracias a la solidaridad femenina, me llegaban mensajes de muchas mujeres diciéndome que habían tenido algo con mi chico o que él lo había intentado”, explicó, revelando que una de las mujeres que le ayudó fue una colaboradora de Fiesta.