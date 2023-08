'Fiesta' frenó a dos tertulianas por “cuestionar” las fuentes del programa

Chabeli Navarro sigue en el punto de mira de Telecinco. La televisiva, a la que tiempo atrás vimos en Mujeres y hombres y viceversa o First Dates, continúa su ronda de entrevistas por los programas de la cadena tras desvelar que supuestamente se quedó embarazada de Bertín Osborne y abortó porque él la convenció para que así lo hiciera.

Carmen Lomana se lía con una llamada de 'Socialité', y Nuria Marín pasa página con ella

Más

El cantante niega que las cosas ocurrieran así, pero ella insiste. Este sábado tuvo ocasión de responder a su exnovio José, con el que al parecer también mantuvo relaciones sexuales mientras estaba con el presentador.

El tercero en discordia arremetió duramente contra ella y la tachó de mentirosa. Fiesta emitió las declaraciones del inesperado protagonista, sin embargo, Chabeli Navarro las puso en cuestión. Sin oír la voz de su expareja, no daba veracidad a aquellas palabras que aparecieron escritas en la pantalla, algo que molestó a los responsables del magacín que produce Unicorn Content.

“¿Ahora queréis hacer pensar que el hijo es de José? Pues vale, es de José. Pero no es de él”, se quejó la andaluza, sugiriendo que el programa estaba tratando de dar la vuelta a la historia. Después cuestionó que el mensaje que se había emitido fuera de José refiriéndose a él como “supuestas declaraciones”.

“Chabeli, te podemos afirmar que [las declaraciones] son oficialmente de José. Eso no lo pongamos en duda porque eso es claro y queda confirmado”, le indicó la presentadora María Verdoy.

Pero la entrevistada no estaba del todo convencida. “Yo de José no he hablado y hasta que no vea o escuche a José sentado [en un plató], no voy a entrar en este tema”, argumentó. “Él y su familia son anónimos. He estado hablando con su entorno cercano y me aseguran que él no ha dado ningún tipo de declaración”, aseguró.

Instantes después era Amor Romeira quien pedía escuchar las declaraciones de José. “¿Lo vamos a escuchar o no?”, preguntó la colaboradora del programa y defensora de Navarro, contribuyendo así a la teoría de la entrevistada.

Frank Blanco salió al paso rápidamente. “¿Si no lo escuchas es que lo pones en cuestión?”, le espetó el presentador para preservar la credibilidad del programa. “Si lo decimos es porque hemos hablado en primera persona con José. No son especulaciones, son fuentes de este programa”, repitió Verdoy. “No cuestionemos las fuentes del programa. Si decimos que hemos hablado con alguien, es porque hemos hablado con alguien”, insistió Blanco para acabar con todas las sospechas.