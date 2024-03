Dani Martínez sonsacó a Naiara la verdad de su misterioso momento con Lucas en 'OT 2023'

Martínez y hermanos recibió este lunes la visita de Naiara, ganadora de OT 2023, que coincidió en plató con Tamara Falcó y Jorge Garbajosa. Durante el programa, Dani Martínez se interesó por el paso de la aragonesa por el talent musical de Amazon Prime Video y la dejó sin palabras al ponerle un vídeo suyo junto a su compañero Lucas dentro de la Academia.

Se trataba de un momento de sus últimos días en el concurso que acabó convirtiéndose en viral entre los fans del formato. Y es que Naiara desató todo tipo de teorías entre los espectadores al mostrar al uruguayo una libreta suya en la que había encontrado un mensaje que no se esperaba. “No digas nada”, le pidió la joven, ocultando el texto para que no lo cogiesen las cámaras.

Naiara resuelve el misterio

“No puedo decirlo”, aseguró la invitada tras ver las imágenes. “¿Cómo? No, no, vamos a ver...”, insistió el presentador, pidiéndole que aclarase que ocurrió ahí. “He visto que nadie entendía nada. Cuando faltaba poco para acabar el programa, nos subieron las maletas. Ahí tenía esa libreta y me puse a mirarla y vi un mensaje en la última página...”, recordó la cantante.

“¿Era de amor?”, preguntó Falcó mientras ella asentía. “Van por ahí los tiros... pero ya no estoy con esa persona”, explicó. “Era un mensaje de mi antigua pareja”, dijo en relación al último novio que tuvo antes de entrar en OT. “Ha sido desvelado un gran misterio”, celebró el cómico.