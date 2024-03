'Supervivientes' salvó a una nominada, castigó a Carmen Borrego por incumplir su palabra y ni notó el regresó de Bosco

La segunda entrega de Supervivientes: Tierra de nadie celebró el Día del Padre con unos regalos envenenados para los cuatro progenitores de la edición. Les permitió a todos tener un mensaje de sus retoños a cambio de comer alimentos indeseables:

Mario fue el más emocionado ante la posibilidad de hablar con su hijo y para ello tuvo que tragarse unos ojos de vaca (hasta con pestañas), a Pedro G. Aguado le tocó zampar testículos de cerdo, Javier Ungría tuvo que comerse gelatina de anchoa y Ángel más de lo mismo.

Por otra parte, Zayra comunicó su marcha a los compañeros y se despidió de todos excepto del hijo de Bárbara Rey, así como Laura, Kiko y Lorena volvieron a robar y los nominados tuvieron su ceremonia de salvación.

Todo ello en una entrega en la que contaron con la presencia de Bosco, el ganador de la edición anterior. Una presencia que dejó mucho que desear ya que casi ni habló: “Se está haciendo el muerto desde que ha llegado”, bromeó Nagore Robles. Y es que, el sobrino de Pocholo solo intervino en una ocasión, a las 0:50 horas de la noche.

Carmen Borrego, la única sin comer

El juego de recompensa de la noche consistía en subirse a una tarima encima del agua y luchar con un compañero del otro equipo para poder comer. Todos lo hicieron excepto Carmen Borrego a la que le tocó enfrentarse a Aurah Ruiz. Dijo que sí participaba pero cuando intentó subir a la plataforma decidió no hacerlo:

“Tengo un problema de vértigo y no me voy a hacer daño bajo ningún concepto” alegó mientras le decían que si había podido saltar del helicóptero eso no era nada. “Ahora ya me ha sobrepasado todo. Hoy no puedo porque no me encuentro bien, tengo muchísima ansiedad”, respondió.

Tanto su equipo como los presentadores se mostraban incrédulos ante otra prueba que dejaba pasar la concursante. Algo que hizo perder a su bando y los otros pudieron disfrutar de unos espaguetis. Al acabar, el programa dejó que los perdedores también disfrutaran de parte del manjar “por su esfuerzo”. Pero castigaron a Carmen siendo la única que no probó bocado, al no haber hecho ese esfuerzo.

“Ya lo he aprendido para otra vez, tengo que decir que no antes”, sentenció ella enfadada. Mientras Sobera y Madrueño lamentaban que esa fuera su conclusión.

Ceremonia de salvación con el descanso de Aurah

Aurah Ruiz, Miri, Ángel Cristo y Rocío Madrid eran los nominados de la semana. Los cuatro se sentaron en una plataforma, con cubos de barro encima para esperar la sentencia de la audiencia.

Mientras Madrueño se paseó frente a ellos, la primera en sentir el barro encima fue la de MasterChef, le siguió el niño del circo y después la de Crónicas Marcianas. Por lo que Aurah volvió a gritar de alegría al verse salvada por la audiencia.