'El diario de Jorge' vivió un momento incómodo en la cita de dos invitados: “¿Qué está sucediendo?”

Como cada viernes, El diario de Jorge se transformó este 9 de agosto en un dating show con 'tronistas' y 'pretendientes' en busca del amor. Una versión del programa de Jorge Javier Vázquez en la que se vivió un momento incómodo entre dos participantes al verse en plató y recordar un posible pasado común.

Tras charlar con el soltero protagonista, un joven sevillano llamado Alejandro, el presentador dio la bienvenida a las dos chicas que querían tener una cita con él. Sin embargo, los gestos de la participante Macarena al saludarse pusieron en alerta a un Jorge Javier que no tardó en interrogarles.

“A ver, hay algo que me está llamando la atención. ¿Qué te está sucediendo?”, preguntó, antes incluso de que tomaran asiento. “Que creo que le conozco. Es que somos de Sevilla. Creía que era otra persona, pero no es”, comentó ella enseguida, descartando que hubieran tenido algún tipo de contacto anterior. “¿Os conocéis o no?”, insistió el conductor de Telecinco, que no terminaba de creer su versión.

“Hemos coincidido en alguna fiesta. No nos acordamos, pero seguro”, apuntaron ambos. Durante el resto de su encuentro, Jorge siguió preguntando con insistencia a Macarena si se encontraba bien, ya que su actitud había cambiado tras saludar a Alejandro. Finalmente, el 'tronista' quiso seguir conociendo a la otra 'pretendienta' de la tarde, Eduarda.