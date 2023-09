Sandra Sabatés responde a Cerezo tras su valoración del beso de Rubiales: “A estas alturas, es sorprendente”

El polémico beso de Rubiales a Jenni Hermoso está sirviendo también para destapar la forma de pensar de muchos de los dirigentes del fútbol español, como se demostró en la Asamblea de la RFEF en la que el ya expresidente repitió que no iba a dimitir entre los aplausos de los presentes. El último ejemplo es el de Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid y empresario del mundo del cine.

Este jueves, El Intermedio emitió la valoración de Cerezo sobre lo ocurrido, diciendo que no sabe “quién tiene que pedir perdón a quién”, y afirmando que “es un tema que ni me preocupa, ni me importa, ni me gusta hablar de ello”.

A la vuelta al plató del programa de laSexta, el primero en tomar la palabra fue El Gran Wyoming: “A ver, señor Cerezo, que esto no necesita revisión del VAR, está clarísimo. No sé, Sandra, ¿cómo lo ves?”.

Cedió la palabra a su compañera y copresentadora Sandra Sabatés, que se encargó de analizar las palabras: “A estas alturas, es sorprendente que el presidente de un club tan importante ponga en el mismo plano al agresor y a la víctima, añadiendo además que no le gusta hablar de ello. Yo creo que a las primeras a las que les gustaría no tener que hablar de ello es a las propias jugadoras. Ellas seguramente preferirían poder hablar de sus metas, de sus logros deportivos, y no del maltrato que reciben por parte de su Federación. Pero hasta que desaparezca esta discriminación y las humillaciones, habrá que hablar de estas cosas y dejar de echar balones fuera”.