Wyoming ironiza tras las palabras de Ayuso: “Le costaría guardar el voto de pobreza”

Sandra Sabatés y el Gran Wyoming repasaron este jueves en El Intermedio las últimas salidas de tono de Ayuso, que ha sido citada por el Partido Socialista para declarar en la comisión de investigación del Congreso sobre los contratos de material sanitario durante la pandemia.

El programa de laSexta mostró la desafiante reacción de Ayuso al conocer la noticia: “Es algo previsible, porque el presidente del Gobierno está obsesionado conmigo y debe soñar muy frecuentemente con mi vida. Puedo ir la primera si quieren porque tengo todas las cuentas auditadas”, declaró.

“¿Sueña con ella, eh? A ver si la señora Begoña va a estar con un mosqueo que no veas, ¡madre mía! Cómo se nota que está llegando la Feria de Abril, qué flamenca se ha puesto la presidenta”, comentó con sorna Wyoming.

Wyoming, irónico con Ayuso

Por otro lado, el programa recogió la respuesta de Ayuso al ser preguntada en la Asamblea por los escándalos de su novio que ha destapado elDiario.es: “La próxima vez que me busque una pareja, les pediré consulta, no sé si me tendré que buscar una monja de clausura finlandesa, a ver si así no me buscan ninguna trama”, ironizó la presidenta.

“¿Cómo? Me lío. ¿Ayuso se va a enrollar con una monja de clausura finlandesa? ¿Su nuevo gurú ya no es Miguel Ángel Rodríguez sino Pedro Almodóvar?”, dijo absorto Wyoming. “Con lo chulapa que está Ayuso, le costaría guardar el voto de silencio y el de pobreza.. ni te cuento”, remató.