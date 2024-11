Emma García, harta del debate de dos invitados de 'Fiesta': “Me estoy cabreando porque no me entero de nada”

Emma García está acostumbrada a los debates acalorados en Fiesta, a las interrupciones y los discursos que se alargan más de lo deseado en un programa de televisión. Pero este sábado, la presentadora de Telecinco se quedó sin paciencia mientras intentaba poner orden entre dos invitados que discutían a voces sobre Isabel Pantoja y su hija.

Alberto Domínguez (amigo de Isa Pantoja) y Begoña Gutiérrez (examiga de la cantante) se enzarzaron 'a grito pelao' por el supuesto enfrentamiento que protagonizaron madre e hija en Fuengirola en el verano de 2019.

“¿Podemos, por favor, ir a ese agosto de 2019?”, les pidió la periodista al ver que el debate se diluía hacia otras cuestiones. Aunque volvieron al tema de partida, las interrupciones entre ellos fueron constantes, y eso desesperó a la presentadora: “¿Podemos volver a Fuengirola?”, insistió García, cada vez más molesta con el enredo.

“Me estoy cabreando porque no me estoy enterando de nada”, se quejó segundos después, perdida en detalles absolutamente innecesarios. “Oye, de verdad, me estoy volviendo tarumba. ¡Por favor, por favor! Begoña, que me estoy cabreando ya”, avisó la comunicadora vasca.

El relato se volvió caótico y Emma García acabó arremetiendo contra sus invitados: “¡Vaya amigos tienen Isabel Pantoja e Isa Pi. De verdad que no es tan difícil contar una historia. Por favor, es que no callan”, soltó indignada. Minutos después zanjó el debate y se despidió de ellos con alguna nota de humor para rebajar la tensión.