Fayna Bethencourt habla en Cuatro tras el arresto de Carlos Navarro 'El Yoyas': “Se le dio voz como fugitivo y ahora como preso”

Dos semanas después de la detención de Carlos Navarro, conocido como 'El Yoyas', tras 19 meses en busca y captura y condenado por violencia machista contra su expareja, Fayna Bethencourt, esta ha intervenido en Código 10 de Cuatro para hablar de lo vivido en estos días.

Preguntada por Nacho Abad sobre si se sienta aliviada tras el arresto, la otrora concursante de GH 2 responde: “En parte sí, porque físicamente sé dónde se encuentra”, comienza, “pero para mí este no es el final, ni me siento aliviada del todo ni mucho menos”. Bethencourt denunció que “se sigue haciendo lo que llevo protestando estos meses, que es darle voz. Se le dio voz como fugitivo y ahora como preso”.

“Es un maltrato psicológico continuado”, insiste la escritora: “Esta persona está presa físicamente pero su voz llega más allá de esas rejas”.

“Se supone que la cárcel tiene que servir para reinsertar. Pero para ello tiene que haber un propósito de enmienda. Y en este caso no se está dando para nada. Carlos no reconoce su culpabilidad y sigue atacándome”, destaca Fayna, que reconoce que le resulta “difícil que pueda salir pacíficamente de ahí dentro”: “Ahora mismo no reconoce lo que ha hecho”.

Fayna, que actualmente presenta el podcast No, qué va!!!, también llama la atención en que “se ha actuado porque he dado mucho por saco”, y lamenta que aunque “desde el principio” ella dijo dónde podría estar Navarro, este “se ha reído de la policía”.