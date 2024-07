Fayna Bethencourt habla tras la entrada de Carlos Navarro 'El Yoyas' en prisión: “Va a morir matando. Seguirá yendo a por mí”

Fayna Bethencourt rompe su silencio después de que su maltratador, Carlos Navarro 'El Yoyas', fuera detenido tras 19 meses como prófugo de la justicia y esté ya en prisión para cumplir condena por delitos de maltrato, lesiones, amenazas y vejaciones.

Bethencourt concede una entrevista exclusiva a la revista Lecturas en la que explica que ha “entrado en un shock emocional” y que lo sucedido ha hecho que se agrave su secuela: “Tengo ansiedad crónica, es una secuela de lo que viví con esta persona, es duro. Ahora se me ha disparado”.

Hasta ahora, Fayna Bethencourt sólo había reaccionado a la detención de su expareja afirmando que estaba “temblando”, y para criticar a TardeAR por dar voz a 'El Yoyas' denunciando que “es indignante blanquear a condenados por la justicia por sus crímenes”. Ahora, la también exconcursante de Gran Hermano se abre en esa entrevista en la que ejemplifica hasta qué punto lo ha pasado mal al contar cómo reaccionó su cuerpo al enterarse de la detención: “Me dio un ataque de pánico, tenía la mandíbula sellada, me quedé como paralizada. No podía ni hablar, aprietas tanto la mandíbula de la misma ansiedad... hoy me duele la cara. Se me vino todo encima”.

Bethencourt explica cómo recibió la noticia: “Hacia las cinco y media de la mañana sonó el teléfono. El policía se identificó y me dijo: 'Hemos arrestado a Carlos Navarro'”.

Reconoce que al final “se ha hecho justicia”, pero sigue teniendo miedo: “No tengo la sensación de que sea el fin de la historia, con él desgraciadamente nunca lo es. Sé que igual que tenía la cara dura de hablar cuando estaba escondido, ahora va a escupir veneno contra mí. Va a morir matando. Seguirá yendo a por mí”.

Madre de dos hijos junto a Carlos Navarro, Fayna Bethencourt recuerda que el acoso del maltratador le obligó a poner océano de por medio e irse a vivir a las Islas Canarias: “Si llego a vivir en la península, probablemente estaría mucho peor de lo que estoy... o no estaría”.

En su charla con la revista, también desvela que ha colaborado puntualmente con la Justicia cuando ésta se lo ha pedido: “Estos dos años la policía habló conmigo en alguna ocasión pero me dijeron que no lo hiciera público”.