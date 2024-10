'First Dates' recibió a un antiguo escolta de Felipe González: “Fue en los años 80 y fue muy duro”

El restaurante de First Dates ha recibido a muchos solteros famosos o relacionados con famosos. El último, Diego, que acudió al programa de Cuatro en busca de una mujer “con alma y que no tenga miedo a la vida”. Pero antes de conocer a Basilia, su cita, este hombre de Martos (Jaén) contó a Carlos Sobera que antes de jubilarse fue escolta policial.

El presentador le preguntó si había escoltado a alguna celebrity, poniendo como ejemplo a Bruce Springsteen. Y no, Diego no ha escoltado al 'Boss', pero sí “a don Felipe González Márquez”. “Pues eso tuvo que ser duro”, dijo Sobera. “Fue en los años 80 y fue muy duro”, aseguró Diego. El jienense no concretó los años que escoltó al otrora líder socialista, pero cabe recordar que González ascendió a la presidencia del Gobierno en 1982, cargo que ocupó hasta 1996.

Diego no comentó más sobre aquella época, pero sí que su trabajo ha afectado mucho a sus relaciones amorosas. “Me he casado tres veces. Estuve conviviendo con una mujer y debido a mi trabajo la perdí”, señaló al respecto. Además, hizo autocrítica: “Soy consciente de que las mujeres con las que he estado me han amado hasta el extremo. Mi cabeza no funcionaba. No era capaz de entender esos sentimientos tan puros que ellas me estaban regalando, y entonces fui un egoísta”. Este martes, Diego buscó resarcirse. Y en parte lo consiguió, pues su cita con Basilia fue tan bien que ambos aceptaron tener una segunda cita.