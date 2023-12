'GH VIP' vivió la entrada en la casa de tres famosas del universo Mediaset como parte de la prueba semanal

GH VIP 8 recibió este jueves la entrada de tres rostros conocidos de Mediaset. Tres mujeres que estarán hasta el domingo en la casa como parte de la prueba semanal, en la que ejercerán de clientas de un hotel. La primera invitada es Anabel Pantoja, cuya entrada se dio a conocer el miércoles. Este jueves, durante la gala, Marta Flich dio los dos nombres restantes: Belén Rodríguez y Marta Peñate.

Las tres ya saben lo que es estar en esa casa -Rodríguez concursó en Sálvame Okupa; Pantoja en éste, GH VIP 7 y El tiempo del descuento; y Peñate, en GH 16-, pero este jueves volvieron a entrar para ser tratadas “como a reinas” por unos días, según explicó Flich. Y también para decir qué concursantes estaban nominados y cuáles no tras la expulsión de Jessica Bueno.

Fue en esos compases cuando Belén y Marta dejaron claro que tenían ganas de dar guerra. Belén, porque nada más sentarse, dijo lo siguiente a Albert Infante: “Aquí tenéis un concepto de la amistad que podemos ser amigos ahora y dentro de cinco minutos no. A una amistad no la dejas tirada en si peor momento. No la dejas tirada y todos contra uno”, en alusión a lo que había hecho, a su juicio, a Laura Bozzo. Y Peñate, porque le dijo a Luitingo que estaba nominado en estos términos: “A ver, amor, tampoco es que tengas muchos amigos aquí”. “Tengo uno que vale por diez”, respondió el cantante en referencia a Michael.