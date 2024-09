'El Hormiguero' recopiló errores de Pablo Motos por no usar pinganillo en sus entrevistas: “Te podríamos ayudar”

Jorge Salvador volvió a situarse este lunes 16 de septiembre frente a las cámaras de El Hormiguero para desvelar ante el público nuevos secretos del programa. Esta vez el foco lo puso sobre Pablo Motos y las consecuencias de su negativa a utilizar pinganillo, una vía de comunicación del equipo con el presentador que, pese a la insistencia, el valenciano no quiere emplear.

Tras mostrar los avances del plató para su nueva temporada, el productor y director del programa de Antena 3 se dirigió al conductor para poner sobre la mesa un asunto que parece enquistado: “Nosotros podemos todos los medios técnicos posibles, pero tú no quieres. Pablo Motos no quiere pinganillo, él no quiere órdenes, se manda a sí mismo. Estamos todo el equipo intentando decirte cosas, y tú no nos oyes”, comentó Salvador.

“No me interesa. Estoy haciendo el programa de televisión...”, empezó a defenderse Motos, y su director saltó con buen humor para mostrar cuál es su única forma de comunicarse: “una pizarra de los años 60”. “Jorge, no me molestéis. ¿A qué has venido?”, comentó el presentador, visiblemente incómodo.

Para tratar de hacerle entrar en razón, Jorge Salvador dio paso a un vídeo recopilatorio de lapsus y fallos de Motos con sus invitados en las entrevistas. “Vengo a demostrarte que si llevaras un pinganillo te podríamos ayudar”, le dijo, añadiendo estas palabras tras ver las imágenes: “Te podríamos ayudar, pero no quieres”. “Mejor que no”, zanjó Pablo Motos, pasando directamente a otro asunto.