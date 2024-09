Nuria Roca volvió a laSexta con un aviso sobre la nueva sección de su programa: “No soy muy fan de esto en TV”

La Roca estrenó este domingo su cuarta temporada en laSexta. El magacín de Nuria Roca volvió de vacaciones con un plató renovado y una nueva sección que, de primeras, no interesaba mucho a la presentadora. Hablamos de 'Gastrotendencias', una sección hecha para abordar las tendencias gastronómicas que circulan por las redes sociales.

Cristina Plaza, su conductora, estaba explicando de qué iba la historia cuando, de repente, Juan del Val lanzó la pregunta que lo cambió todo: “¿Por qué no contamos realmente la ilusión que le hacía a Nuria esta sección?”. La presentadora no dudó en tomar la palabra: “Yo soy como Cristina, me encantan las redes sociales y la comida y la cocina en las redes sociales, pero en los programas de televisión yo no soy muy fan”.

“¿Estás diciendo, Nuria, que estás en contra de que en televisión te pongan una mesa llena de croissants y una bandejita con comida y unas plantitas de plástico al lado para que se vea más bonito?”, preguntó Nacho García a la valenciana. “'¡Efectivamente! Voy a ser el Grinch de esta sección y lo sabéis”, dijo Roca para reiterar que las secciones de cocina no van con ella por mucho que sean típicas de los magacines.

Sin embargo, al final le acabó cogiendo el gusto -nunca mejor dicho- al probar un riquísimo croissant y ver cómo Juan del Val destrozaba otro a golpe de rodillo. “Me está empezando a gustar la sección. A Juan no tanto”, bromeó al final de la misma.