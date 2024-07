Iñaki López bromea al ver a Álvaro Morata lanzando un vaso a un fan de la selección: “A buen seguro no le ha dado”

Iñaki López se ha unido a las bromas hacia Álvaro Morata y su falta de acierto. El presentador de Más vale tarde lo hizo este martes, mientras comentaba con sus compañeros dos imágenes protagonizadas por el capitán de la selección española durante la celebración de la Eurocopa. La primera, el gesto que tuvo con María Camaño, una niña de 11 años con sarcoma de Ewing, a la que subió al escenario para que levantara la copa. Y la segunda, el lanzamiento de un vaso a un aficionado que portaba una pancarta con el mensaje “Morata, yo tampoco la meto”.

“Lo de la niña es lo que debe hacer la selección”, señaló Ramoncín. “Y a lo del vaso no le damos importancia porque a buen seguro no le ha dado”, bromeó López, que se anticipó a posibles críticas asegurando que es “fan de Morata” y que le gusta cómo juega. Su comentario le hizo gracia a él y a Afra Blanco, que, eso sí, tildó de “desafortunada” esa pancarta. “Es una serie de bromas y gracejo popular con los jugadores. Creo que la gente ama a esta selección, incluido a Morata, aunque se hagan bromas”, respondió López.

El propio Morata habló sobre ese mensaje durante la celebración de 'La Roja'. “Puede que a veces la meta y a veces no, pero os aseguro que me he dejado la vida por intentar conseguir la Eurocopa”, dijo el delantero, que va a dejar el Atlético de Madrid para fichar por el AC Milán.