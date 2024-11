'El Intermedio' desmonta también el bulo de “los 5.000 muertos en la DANA” y destapa al falso “militar” que lo difunde

El Intermedio emitió este martes en laSexta una nueva edición del Cazabulos, la sección en la que Sandra Sabatés desmiente noticias falsas relacionadas con la DANA. Un espacio en el que ya se han desmontado bulos de Vito Quiles y Ángel Gaitán, y que este 12 de noviembre puso el foco en aquellos que difunden que el Gobierno estaría ocultando el número real de fallecidos.

La copresentadora de Wyoming hizo alusión a los mensajes que lo difunden y ejemplificó con los vídeos de un supuesto militar que afirma que hay más de 5.000 víctimas de la DANA “sin aportar ningún dato para sostener su información más allá de un papel escrito a mano y pegado en la puerta del Ayuntamiento de Paiporta”.

Se refirió a Santi Marín, que es viral por denunciar, sin pruebas, que se han incinerado miles de cuerpos a escondidas. Sabatés afirmó que si eso fuese así “pasarían a ser desaparecidos y estaríamos hablando de unas 25.000 personas, familiares, que estarían buscándolos. Habría alarma social y pruebas más concluyentes que un papel escrito a mano”. Una conspiración que implicaría a todas las instituciones: “Centenares o miles de personas estarían silenciando esta trama, sin ninguna razón para hacerlo”.

Además, la copresentadora de El Intermedio señaló que “ahí no termina el bulo”, puesto que el supuesto militar no es tal: “Es un vigilante de seguridad de la escuela naval, y el uniforme que lleva no es de ningún cuerpo militar, sino de la asociación que preside, Hijos de España”.