Jorge Javier tuvo que separar a la madre de Violeta y la amiga de Edi en 'GH' tras una agria bronca: “A la puta calle tu hija”

La incipiente relación entre Edi y Violeta en Gran Hermano, marcada por las inseguridades que ambos han mostrado tras su primer beso, ha provocado una gran bronca entre sus defensoras en plató durante la emisión del Límite 48 Horas.

Después de ver un vídeo sobre las dudas de la pareja, Jorge Javier se dirigió hacia Eva, amiga de Edi: “A ti no te hace ni puñetera gracia Violeta, ¿no?”, le preguntó. “No me gusta el doble juego, no me gusta lo que hace y dice por atrás. No es clara”, aseguró, haciendo saltar a Laura, la madre de la aludida. Mientras tanto, algunos de los colaboradores opinaban, como Carmen Alcayde, recordando que, de momento, ha sido Edi el único que ha mostrado extrañas intenciones con Violeta.

“Acaba de decir que no le gusta y que no quiere una relación con él, que si es mayor y su pareja de fuera tenía 39”, argumentó Eva, en referencia a un hombre que salió en Socialité asegurando haber sido pareja de Violeta, algo que su madre negó. “A lo mejor es una persona que quiere hacer daño a mi hija”, señaló mientras la tensión entre ambas crecía.

“No te permito para nada que digas esas cosas”, añadió Laura. “Bueno, tú dijiste el otro día que Edi a su puta casa y yo digo a la puta calle tu hija”, soltó Eva al tiempo que ambas se encaraban y Jorge Javier se veía obligado a separarlas y cambiarlas de sitio en el sofá.