Patiño respondió a Iñigo Onieva tras llamar “psicópatas” a 'Socialité': “Es oscuro”

María Patiño ha cargado con dureza contra Íñigo Onieva por las últimas declaraciones que el prometido de Tamara Falcó ha dedicado a la prensa. Durante el fin de semana, varios medios se dieron cita en la puerta de la casa del empresario para realizarle unas preguntas, pero su presencia no gustó nada al novio de 'La marquesa'. De hecho, pidió que no le siguieran “como psicópatas” mientras salía a correr.

Las palabras de María Patiño al reabrir el plató de 'Sálvame' una semana después

Más

Entre esos medios estaba Socialité, de ahí que Patiño saliera este domingo en defensa de su programa. “Le quiero decir sólo una cosa a Íñigo Onieva: todo en él es oscuro”, dijo la presentadora, que argumentó su afirmación: “Primero era sólo un beso. Ahora resulta que hay más deslealtades que le ha contado a Tamara Falcó. Después se iba del trabajo, pero resulta que le habían echado. Después iba a ser socio del Café Gijón, pero el Café Gijón lo niega. Este chico muestra una ambigüedad respecto a su vida laboral y sentimental que realmente no entiendo. Y eso no sé si forma parte de un psicópata o no, pero lo que sí sé es que forma parte de una persona que no es sincera”.

Por si fuera poco, Patiño lanzó otro mensaje a Oniega: “Hay algo muy sencillo en esta vida: te pagas tu boda, no sales en la portada de la revista ¡Hola!, vives tu boda en la más estricta intimidad y ya verás como nadie te persigue. Pero aquí queremos teta y sopa en la boca”.