La pulla del sobrino de Ana Rosa 'con segundas' por las audiencias de 'TardeAR': “Vaya semanita de perder”

La nueva batalla de las audiencias en la tarde está siendo uno de los principales atractivos de este mes de septiembre, con el trío de magacines La Plaza, Y ahora Sonsoles y TardeAR en el centro del foco. Una lucha a la que no son ajenos sus presentadores, y que este miércoles se abordó entre risas precisamente en el programa que conduce Ana Rosa Quintana.

En un momento de la tarde, la presentadora se aproximó a la llamada “fila cero” para charlar con su sobrino Kike sobre diversos temas relacionados con su programa. Y él, con su tono crítico e ironía habituales, no dejó títere sin cabeza con la complicidad de su tía.

Primero, el “azote” de TardeAR se jactó de un lapsus de Quintana ese mismo día: “No me des los buenos días otra vez, di buenas tardes”, bromeó. También hizo chistes sobre su vestuario, que comparó con una armadura, e incluso lanzó pullas a la socia de su tía y directora del programa, Xelo Montesinos. “Este no va a salir más”, reaccionó risas Ana Rosa.

Sin embargo, la frase más comentada llegó ya al final, cuando tía y sobrino comentaron que tuvieron reunión familiar el pasado fin de semana: “Te he ganado a la petanca”, le recordó Kike. “Éramos más y yo quedé segunda”, matizó ella. “En una, en otra quedaste la última. Es que vaya semanita de perder que has tenido”, afirmó, en referencia a los datos de audiencia. “No siempre, eh”, puntualizó Ana Rosa, riendo.