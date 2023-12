Raúl Gómez rompió a llorar por la confesión de Iratxe Soriano: “Me tiré cuatro meses pensando cómo morirme”

En busca del Nirvana vivió un momento de gran emoción gracias a Iratxe Soriano, cuya confesión sobre su pasado hizo que Raúl Gómez se rompiese ante las cámaras de Cuatro. La concursante, que había hablado de lo duro que fue perder a su madre, reconoció que tras su fallecimiento se planteó suicidarse.

“Cuando murió mi madre yo pensé que el amor que me tenía ella no lo iba a tener jamás de nada ni de nadie. Como di eso por hecho, quise morirme. Yo me tiré cuatro meses pensando cada día qué podía hacer y cómo podía hacer para morirme e irme con ella”, empezó diciendo la participante.

“La vida es muy bonita aunque a veces nos pone piedras muy grandes, pero el amor y con gente que nos quiera, y nos quiera bien, siempre vamos a tirar hacia delante”, respondió el presentador entre lágrimas.

Raúl Gómez rompió a llorar

“Antes de dormir mis últimos pensamientos son para ella y hay veces que siento que ella me habla y se comunica conmigo y aquí lo estoy sintiendo más. Lo que más me dice siempre es que por muchas cosas malas, me las deja para aprenda. Me dice que por mucho que me tuerza jamás dejará que me rompa”, explicaba.

“Hoy en día valoro mucho la vida, el amor y las buenas personas”, sentenció mientras el presentador le pedía un abrazo. “El amor puede con todo”, señalaba Gómez, que fue consolado por los guías espirituales de los equipos.