Risto se emocionó en 'Got Talent' ante un niño que cantó a su tío fallecido: “Él y Antonio Vega están aplaudiendo”

Got Talent vivió este sábado un momento de gran emoción que logró conmover incluso a Risto Mejide. El programa de Telecinco recibió entre sus concursantes a un joven cantante que decidió dedicarle su actuación musical a su tío David, recientemente fallecido en un accidente.

Con tan solo 13 años, Carlos Prieto, de nombre artístico El Jilguerillo, impactó al jurado y al público nada más pisar el escenario al contar la triste pérdida de su familiar: “Yo sé que me está alumbrando desde el cielo y por eso se la quiero dedicar a él”, empezó diciendo.

Acto seguido, el artista comenzó a interpretar una versión de El sitio de mi recreo, popular canción de Antonio Vega. Durante el número musical, los cuatro miembros del jurado se mostraron muy emocionados y así se lo hicieron saber al concursante al finalizar su propuesta.

Risto Mejide, emocionado en 'Got Talent'

“Carlos, me cuentan que, allá donde está tu tito, está con Antonio Vega y los dos están aplaudiendo”, comenzó diciendo un Risto Mejide conmovido.

“A menudo me preguntan cómo es posible que de un 'no' a los niños, es verdad que estáis formándoos todavía y hay que ser muy cuidadoso, yo a partir de ahora a quien me diga eso le voy a poner tu actuación y voy a decir por qué esta actuación sí es un sí”, concluyó el catalán antes de que el joven recibiese el 'sí' de los cuatro jueces y, por tanto, el pase a la siguiente fase.