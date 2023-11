La sugerencia de Wyoming a Abascal tras su propuesta de huelga general: “Así aprovechamos y hacemos puente”

El Intermedio arrancó semana este lunes analizando las últimas concentraciones contra la ley de amnistía y la convocatoria de huelga general propuesta por el sindicato afín al líder de Vox Santiago Abascal, a quien El Gran Wyoming quiso responder desde laSexta.

“Su legalidad genera muchas dudas, ya que la ley no autoriza este tipo de huelgas si obedecen a motivos políticos y no son estrictamente laborales”, comenzó explicando Sandra Sabatés, por aportar contexto. “¿Una huelga general política? Es asombroso que la tercera fuerza más representada en el parlamento no sólo haga propuestas disparatadas, sino también ilegales”, reaccionó un irónico Wyoming, que se dirigió a Abascal.

“¿Lo ha pensado bien? El 24 de noviembre comienza el Black Friday y quizá una huelga ese día no hará mucha gracia a los comerciantes. Ya que convoca una huelga general hágalo bien: celébrela el jueves 7 de diciembre, que como el miércoles y el viernes es fiesta así además de huelga aprovechamos y hacemos puente general, coño”, propuso el presentador de El Intermedio.

Sobre la propuesta del líder de Vox de “movilización permanente” de los ciudadanos, el rostro de laSexta añadió con ironía: “Pues ya lo habéis oído: hay que protestar los siete días de la semana en todo lugar y en todo momento. En el trabajo, a la hora de comer y por la noche. Han pasado de representar a la España que madruga, a la España con insomnio”.