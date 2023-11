Motos pidió a Pedrerol que opinara de política “como catalán”, y le mandó un mensaje a Pedro Sánchez

Josep Pedrerol acudió a El Hormiguero, este lunes 13 de noviembre, para repasar la actualidad deportiva y, de paso, la política. El presentador de Jugones y El Chiringuito aseguró que “la gente suele ser muy cariñosa” con él aunque también hay quien le demuestra lo contrario: “A mucha gente le caigo mal también porque nos mojamos, o digo lo que me da la gana. Eso mucha gente no lo entiende. El radicalismo está ahí”.

Tras los temas deportivos, Pablo Motos quiso preguntarle su opinión “como catalán” ante la agitada actualidad política y, en concreto, sobre el acuerdo entre PSOE y Junts: “No me quiero creer que sea verdad lo que dicen que va a pasar” empezó explicando. “Cuando recuerdo aquellos días [del referendum], en Catalunya lo pasaba mal, con la familia discutiendo sobre política. En Catalunya nunca había pasado eso, dividió a la sociedad en dos. No quiero volver a eso. Ahora el problema se ha trasladado a toda España”.

Refiriéndose también a la amnistía de Carles Puigdemont: “No puedo creer que alguien mercadee por 7 votos”, subrayó ante los aplausos del público y la sonrisa del presentador. “No estoy criticando a nadie. (...) Tenemos que pensar en todas las comunidades, hay que ser solidarios. Me siento catalán y español. Hay independentistas que quieren hacernos parecer insolidarios, pero los catalanes no lo somos. Me duele lo que está pasando, tenemos un país de la leche”.

Para finalizar, añadió que “el conflicto había acabado, el independentismo había bajado. Ahora vuelve a hablarse del tema. La política es para ayudar a la gente, no para perjudicar a tu pueblo”. Y se dirigió directamente a Sánchez: “Pedro tienes tiempo, si me estás viendo, yo no soy nadie pero tienes tiempo para pensar en lo que vas a hacer el miércoles o el jueves” aseguró provocando más aplausos.