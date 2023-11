Antonio Orozco coló a su hijo en 'La Voz' por una actuación “increíble” que sorprendió a todos los coaches

La Voz ofreció este viernes una de las actuaciones más espectaculares de la presente edición. Phindile, concursante del equipo de Luis Fonsi, se subió al escenario para interpretar Didn't we almost have it all, un complicado tema de Whitney Houston con el que se atrevió ante las cámaras de Antena 3.

Los coaches se quedaron perplejos. “Otra vez nos has llevado a la Luna y de verdad que estamos flipando”, valoró el capitán de su grupo. “Nos llevaste a ese momento donde el corazón quiere estallar. Eres una profesional, no te voy a decir nada que no sepas”.

Admirado por el talento de Phindile, Antonio Orozco incluso hizo una videollamada con su hijo para que asistiera en directo al aclamado espectáculo. El cantante tomó el móvil, activó la cámara y enfocó al escenario para que el chaval no se perdiera ningún detalle.

“Sabes que soy superfan y que me gusta todo lo que haces, pero hoy te has pasado, hoy ha sido otro nivel”, empezó diciendo. “A mi hijo, que está estudiando fuera, le he hablado de ti y he hecho una videollamada y está aquí”, exclamó.

Sorprendida, la concursante corrió a encontrarse con el joven, con el que intercambió unas palabras: “Ha sido una pasada, increíble”, le felicitó desde el otro lado del móvil, dejando bien claro que su padre y él comparten gustos musicales, al menos en este caso. Difícil no coincidir aquí, a juzgar por las valoraciones del resto de coaches.