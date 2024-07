'Supervivientes All Stars' muestra la reacción de Adara al ver por primera vez su cara desfigurada: “Qué horror”

Supervivientes All Stars ha mostrado la reacción de Adara al verse por primera vez ante el espejo después de decir adiós al reality. Recordemos que antes de caer eliminada frente a Olga Moreno, la ya exconcursante sufrió una reacción alérgica que le desfiguró la cara, motivo por el cual llegó incluso a ser evacuada y atendida por los médicos del programa. Ahora, al ver su 'nueva cara', Adara no ha podido ser más franca: “Madre mía, la cara. Estoy fatal. Qué horror”.

“Pero bueno, no pasa nada. Nada es para siempre, pasará”, se consuela la ex 'gran hermana', que también ve cosas buenas a su nuevo físico. No a sus “pies achicharrados”, pero sí a su nuevo tono de piel, “más morenito” en comparación con el que tenía antes de pisar Honduras: “Me mola este colorcito, por lo menos me voy con color. Entre exótico y esta cara de chinita, pues a comerme el verano”,

La concursante también ha podido darse ya su primera ducha caliente desde que dejara el reality. “Madre mía, un baño, qué fuerte (...) Hay tres kilos de mierda. Increíble, que gusto, por favor, oler bien y estar limpita. Increíble, me quedaría aquí horas”, fue algunas de las palabras que pronunció mientras disfrutaba bajo el grifo. Después se dio un buen banquete a base de pizza, tallarines y una hamburguesa: “Madre mía, cómo huele de verdad. Me voy a poner las botas. Qué rico, por favor”.