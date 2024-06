'Supervivientes All Stars' expulsó a Adara Molinero, tras haberle evacuado con la cara “desfigurada”

“Nunca llegamos a pensar en el equipo que la primera expulsión sería entre Adara Molinero y Olga Moreno” confesaba Jorge Javier Vázquez antes de anunciar que la primera expulsada de la edición Supervivientes All Stars era Adara. Algo que provocaba por primera vez la sonrisa de la eliminada, tras una gala en la que suplicó marcharse.

Cabe recordar que la ex azafata, ganadora de GH VIP 7 y finalista de Supervivientes 2023, había pedido abandonar ya en el estreno de la aventura, cuando hasta se negó a saltar del helicóptero. La cercanía de su anterior estancia en Honduras acabó empañando esta oportunidad de reafirmarse como “reina de los realities”, título que entraba a defender frente a Sofía Suecun, que sí sigue luchando por él

Todo ello, en una noche en la que los espectadores, además, descubrimos que Adara había sido evacuada de la playa “por una fuerte reacción alérgica” que le había dejado la cara totalmente inflamada.

La evacuación de Adara: “Tengo toda la puta cara desfigurada”

Horas antes de la gala, la joven se había despertado quejándose de un fuerte dolor: “Me arde toda la cabeza. Estoy fatal, me encuentro mal, va a más y más, me duelen los ojos”, decía y el equipo llamaba al doctor.

Antes de que llegara para la revisión, los compañeros le dejaron unas gafas de buceo donde pudo verse la cara y explotó: “¡Me sacan ya de aquí. No duermo aquí esta noche. Esto ya no. Toda la puta cara desfigurada. Esto no es normal!”, decía con lágrimas de rabia en los ojos.

Finalmente, el médico la evacuó para hacerle pruebas y horas después conectaba con Jorge Javier en directo, que le preguntaba por su ánimo: “Siempre en mi vida tiro para adelante, pienso que puedo más, y sigo... pero hay veces que hay que parar y decir que no puedes. Y ya está, no pasa nada. Lo he estado intentando y esto ha sido como el golpe final. Necesito irme a casa con mi familia. Soy una guerrera pero a veces hay que dar prioridad a mi salud mental”, lamentó.

El presentador intentó animarla e hizo caso omiso de su petición: “El médico ha autorizado tu vuelta a la playa, te reincorporas y te enfrentas a la expulsión”, le anunció y ella acató. Pero antes, hizo un último ruego a sus seguidores: “Por favor, todas las personas que me quieren que me ayuden a irme”.

La audiencia salva a Olga y expulsa a Adara

La primera expulsión de la edición especial estuvo protagonizada por Olga, la campeona de Supervivientes 2021, y Adara, la subcampeona de 2023, tras la salvación de Jorge el pasado martes.

Durante toda la semana, la audiencia mantuvo unos porcentajes muy ajustados, tanto que empezaron la gala con un 49,9% contra un 50,1%.

En sus alegatos, Olga subrayó que ella quería continuar pero que su contrincante también lo había intentado “de forma brutal” a pesar de sus pocas fuerzas. Mientras que Bosco también le echó piropos: “Desde el día en que la conocí hasta el día en que me muera estaré enamorado”, aseguró.

Minutos más tarde, Jorge Javier daba la mejor noticia que podían escuchar las dos: “El público ha decidido que se salve de la expulsión Olga”. Por primera vez en la gala, Adara volvía a sonreír: “¡Gracias, muchas gracias de verdad! Necesito estar con mi familia. No era mi momento, tenía mi edición muy reciente, no he pasado el duelo todavía, me ha pasado lo de la cara, esta edición es más dura todavía.... lo he intentado, no he podido y no pasa nada”, zanjaba.

Los nuevos nominados de la semana

Con la salida de Adara, el resto de compañeros mostró su dificultad para nominar a unos compañeros con los que se “llevan muy bien”. Pero lo hicieron.

El nominado del grupo fue Bosco y hubo un empate entre Olga y Sofía. El líder, Abraham, desempató poniendo el nombre de la ex de Antonio David Flores en la lista negra y salvando a su “guerrera” y añadió el de Jorge Pérez de nuevo.

Por lo que los nominados de la semana son Bosco, Olga y Jorge.