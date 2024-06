La surrealista actuación de Juanra Bonet y David Fernández por la que 'Tu cara me suena' pidió perdón: “Se me fue”

Los espectadores de Tu cara me suena presenciaron este viernes 21 de junio una actuación histórica, aunque no precisamente por su calidad musical. Juanra Bonet y David Fernández firmaron una de las imitaciones más surrealistas de todas las ediciones, con varios ataques de risa que les impidieron cantar y por los que Manel Fuentes tuvo que pedir “disculpas a Puerto Rico entero” en nombre del programa.

El concursante de la actual temporada tiró mano de su amigo, el cómico David Fernández, para encarnar juntos a Héctor y Tito con el tema de reggaeton Baila Morena. Un reto que asumieron con entusiasmo hasta que, ya en la gala, les tocó empezar a cantar y la risa no les dejó prácticamente encadenar una estrofa con otra. De hecho, de lo poco que el invitado acertó a entonar fue el “perrea, perrea” de su mítico Rodolfo Chikilicuatre como guiño.

Al finalizar la actuación, que provocó incluso el llanto de Lolita por no parar de reír, David afrontó el desastre con humor. “Se me fue una frase”, dijo el cómico, antes de que el presentador de Tu cara me suena tomara la palabra: “El programa ha llamado para pedir disculpas a Puerto Rico entero”, comenzó diciendo, para añadir: “Creo que después de lo de hoy valora como muy profesional lo de Chikilicuatre”.

Juanra Bonet, avergonzado al ver que acababa de perder su condición de concursante revelación, no paraba de llevarse las manos a la cara: “¿Podemos hacerla otra vez?”, preguntó. “Sólo si ganáis”, le respondió entre risas Manel Fuentes.