'Tu cara me suena' se rinde ante el Sabina de Bustamante, sufre otra baja y vive su actuación de dibujos “mejor hecha”

La undécima gala de Tu cara me suena 11, emitida este viernes en Antena 3, tuvo dos ausencias en plató. La primera, la ya sabida de Àngel Llàcer, que volvió a ser sustituido por Santiago Segura mientras se recupera de su infección bacteriana. Y la segunda, la de Valeria Ros, que no pudo actuar al estar “un poquito malita, con fiebre”, según explicó el presentador Manel Fuentes al inicio de la noche.

A decir verdad, las bajas pudieron ser hasta tres, pues Conchita también estuvo “un poquito pachucha” durante la velada. “Bueno, estoy ahí, más o menos”, dijo la cantante, que grabó sola con Fuentes la parte de 'la puerta' para no correr el riesgo de contagiar a sus compañeros. Aun así regaló una de las mejores actuaciones de la Gala 11, la última antes de la semifinal, que contó con Rafa Maza como artista invitado. El actor y cómico ejerció dicho papel imitando a Franco Battiato.

Sin embargo, el nombre propio de la noche fue el de David Bustamante, que arrasó con su imitación de Joaquín Sabina y su mítico 19 días y 500 noches. De hecho, tan bien lo hizo el cántabro que se llevó la victoria -su segunda de la edición- con pleno de '12' por parte del público y el jurado. “Me hace una ilusión que te cagas. No me lo esperaba para nada”, aseguró el artista. Su premio lo donó a la Fundación Pequeño Deseo, “que trabaja con niños que sufren enfermedades largas y complicadas, y les hacen sobrellevar mejor la enfermedad”. Así han sido, por orden de emisión, la 11ª gala de Tu cara me suena 11.

La gala arrancó con mucha “energía” y una actuación desastrosa

Raquel Sánchez Silva, que venía de ganar la 10ª gala como Luz Casal, hizo todo lo posible por coronarse de nuevo. Esta vez, al ritmo del célebre Freed from desire, de Gala. De hecho, la palabra “energía” fue la más usada por el jurado para valorar su actuación, ya que la presentadora acabó completamente exhausta entre tanto baile y tanto salto. Prueba de ello es que tuvo que pedir prestado a Chenoa su vaso de agua para recuperarse del esfuerzo. Aun así, Raquel no vio del todo recompensada su entrega, pues al final de la noche, tanto los jueces como el público la dejaron en la mitad de tabla.

Más abajo quedó Juanra Bonet, cuya imitación de Héctor y Tito (Baila morena) junto a David Fernández fue un puro despiporre. Sobre todo por parte del invitado, que nada más comenzar la actuación empezó a reírse. A partir de ahí le siguió el propio Juanra y los jueces, que no entendían nada de lo que estaban viendo. Lolita hasta terminó secándose las lágrimas con un pañuelo de la gracia que le hizo semejante desastre. Verlo y, sobre todo, escucharlo, claro, porque David Fernández pasó completamente de la letra. En su lugar prefirió recuperar el 'Perrea, perrea' de su Rodolfo Chikilicuatre.

“El programa ha llamado para pedir disculpas a Puerto Rico entero. Creo que después de lo de hoy, la gente valora como muy profesional lo de Chikilicuatre”, bromeó Manel Fuentes. “Es como Cañita Brava de Santo Domingo”, siguió Carlos Latre. “Sé reconocer el talento en cuanto lo veo, y aquí no lo he visto” señaló, por último, Santiago Segura, para terminar con la ronda de valoraciones.

Como Valeria Ros no pudo actuar, el programa decidió que ella se llevara todos los '4' del público y el jurado. Por tanto, Juanra y David fueron 'premiados' con la siguiente puntuación más baja: el '5', lo que a efectos prácticos hizo que fuesen los menos valorados de la noche. Aun así, David Fernández fue obsequiado con 'El broche de oro' por las risas que provoca cada vez que pisa el plató.

Raoul se ganó los aplausos imitando a Manuel Carrasco

La primera gran ovación de la noche se la llevó Raoul Vázquez con su interpretación del Uno x uno de Manuel Carrasco. Un reto difícil que el catalán pasó con muy buena nota. No la mejor de la noche, pero casi, pues aunque hubo quienes echaron en falta “ese 'deje' más flamenco que tiene Manu”, como fue el caso de Lolita y Latre, todo el jurado terminó alabando su trabajo. “Es impecable cómo te enfrentas a cada imitación”, “Raoul es muy único en un programa como este” y “has hecho un Manuel Carrasco casi perfecto” fueron algunos de los elogios que escuchó tras su actuación.

Menos suerte tuvo Julia Medina, que acabó en la parte baja de la clasificación pese a su esfuerzo por imitar a Diego Cantero, el cantante de Funambulista. Y además junto a él, pues el artista se sumó a la concursante para interpretar juntos Me gusta la vida. La actuación, ya decimos, no fue de las más valoradas de la gala, pero al menos la ex de 'OT' se llevó los elogios del propio Diego: “El trabajo que ha hecho Julia ha sido impresionante”.

En cuanto a Miguel Lago, el cómico fue uno de los que más disfrutó con su actuación. No podía ser de otra manera, pues es fan confeso de Luis Miguel, al que intentó imitar de la mejor manera posible al ritmo de Suave. Y lo consiguió a medias, pues las dificultades que tuvo para imitar su voz las compensó emulando sus gestos al detalle. “Los gestos, clavados”, le dijo Chenoa. “Se ha estudiado cada gesto, cada detalle y esa forma de poner la boca”, coincidió Latre.

Sin embargo, la valoración más elogiosa fue la de Santiago Segura, aunque por un motivo especial: “He visto una imitación ilusionada, la imitación de un fan. Está trabajada, hecha con cariño, con entusiasmo y, además, no voy a decir nada negativo porque hoy es tu cumpleaños”. Acto seguido, el juez le regaló a Lago unos calcetines de El día de la bestia, la mítica película de Álex de la Iglesia que Segura protagonizó en los años 90. “Son espectaculares los calcetines de El día de la bestia porque esto está siendo la noche de la bestia”, bromeó el concursante.

David Bustamante destacó sobre el resto con su Sabina

Y llegamos al gran momento de la noche: la imitación que David Bustamante hizo de Joaquín Sabina y su celebérrimo 19 días y 500 noches. Un tema que obligó al de San Vicente de la Barquera a aparcar su tono de voz para adoptar el del jienense, mucho más rasgado y complejo de emular. Un cambio radical, en definitiva, que Bustamante convirtió en las mejores puntuaciones y valoraciones de la gala. “Ha sido impresionante ver esa transformación. Me siento muy orgullosa de mi amigo”, señaló una emocionada Chenoa. “Lo has clavado (...) Si esta noche te llevas una buena nota de este jurado será porque... nos sobran los motivos”, apuntó Latre imitando al propio Sabina.

“Está muy bien hecha. Me ha impresionado mucho”, añadió Santiago Segura, que imitó a Sabina y su 19 días y 500 noches en la primera gala de Tu cara me suena 1, aunque Latre, a diferencia de con Bustamante, no le dio una valoración tan buena. Algo de lo que el juez se retractó delante del propio Segura 12 años después: “Aquella imitación estaba muy bien hecha. Lo hice en el primer programa para que hubiera cachondeo y tal. Se pilló un rebote que no me habló en tres semanas”. “No le hablé en tres semanas, pero el resentimiento ha durado hasta hoy”, bromeó Segura.

También fue muy aplaudida la imitación que Supremme de Luxe hizo del cantante mexicano Javier Solís y su tema Sombras nada más. Tan bien lo hizo que el público le dio la segunda mejor puntuación de la noche. El jurado recibió su trabajo con un poquito menos de entusiasmo, aunque no faltaron palabras tan elogiosas como las de Lolita: “Has estado divinamente. Has cantado este bolero con tanto gusto. Me gustan las rancheras, los boleros y me gustas mucho tú”.

Conchita dejó la “mejor” actuación de dibujos animados de 'TCMS'

A lo largo de la historia de Tu cara me suena, las actuaciones de series o películas de dibujos animados han sido recibidas, mayoritariamente, con más risas que puntos. Sin embargo, este viernes pasó todo lo contrario con la imitación de Simba y su Voy a ser el rey león a cargo de Conchita, a la que solo David Bustamante y su Joaquín Sabina separaron de la victoria.

“Creo que ha sido, en 12 años de Tu cara me suena, la actuación de dibujos animados mejor hecha” comentó, sin atisbo de duda, Manel Fuentes. Latre añadió: “Ha sido como ver el musical y la película de El rey león aquí en directo. Conchita, fantástica. Nos ha hecho a todos volver a ser niños. Te has coronado”.

Voto del jurado:

David Bustamante: 48 (12)

48 (12) Conchita: 42 (11)

42 (11) Raoul Vázquez: 40 (10)

40 (10) Raquel Sánchez Silva: 35 (9)

35 (9) Supremme de Luxe: 34 (8)

34 (8) Miguel Lago: 28 (7)

28 (7) Julia Medina: 25 (6)

25 (6) Juanra Bonet: 20 (5)

20 (5) Valeria Ros: 16 (4)

* Reparto de puntos de los jueces y su conversión de 12 a 4 antes de sumar los votos del público.

Voto del público:

David Bustamante : 12

: 12 Supremme de Luxe: 11

11 Conchita: 10

10 Raoul Vázquez: 9

9 Raquel Sánchez Silva: 8

8 Miguel Lago: 7

7 Julia Medina: 6

6 Juanra Bonet: 5

5 Valeria Ros: 4

* Conversión de 12 a 4 puntos en función de los votos recibidos por el público presente en plató.

Clasificación definitiva de la gala:

David Bustamante: 24

24 Conchita: 21

21 Raoul Vázquez: 19

19 Supremme de Luxe: 19

19 Raquel Sánchez Silva : 17

: 17 Miguel Lago : 14

: 14 Julia Medina: 12

12 Juanra Bonet: 10

10 Valeria Ros: 8

* Suma de los puntos ya codificados tras el reparto de votos de jueces y público.

Clasificación general:

Raoul Vázquez: 220

220 David Bustamante: 204

204 Julia Medina : 200

: 200 Conchita: 187

187 Raquel Sánchez Silva: 180

180 Supremme de Luxe: 180

180 Juanra Bonet: 161

161 Miguel Lago: 141

141 Valeria Ros: 111

* Suma de los puntos que acumulan los concursantes tras las 11 primeras galas

El pulsador depara las imitaciones de la Gala 12

Después de que se materializara la victoria de David Bustamante, el cántabro y sus compañeros se enfrentaron al 'temido' pulsador, que repartió imitaciones de lo más variopintas para la Gala 12. La excepción fue Valeria Ros, a la que no se le asignó imitación debido a su baja médica.

La anécdota en el pulsador la puso Julia Medina, que la próxima semana tendrá que imitar a la mismísima Lola Flores. “Me suena su cara”, dijo Lolita al ver una foto de su madre en la pantalla. “Lolita, perdón de antemano”, respondió Julia, que encontró como respuesta el apoyo de la jueza: “¿Perdón por qué?. Tú hazla como la sientas. Luego ya veré la puntuación”.

Todas las imitaciones de la 12ª gala de Tu cara me suena 11: