Terelu Campos tuvo que calmar a Carlo Costanzia por una bronca en 'De Viernes': “José Antonio hace su trabajo”

La entrevista de Carlo Costanzia en De Viernes tuvo momentos de mucha tensión. El hijo de Mar Flores, que va a ser padre con Alejandra Rubio, se incomodó en más de una ocasión con las preguntas de los tertulianos del programa.

Con José Antonio León tuvo algún que otro rifirrafe por Jeimy, la exnovia del actor de Toy Boy. “No entiendo la inquina con la que me hablas cada vez que hablamos de Jeimy. ¿Te gusta? ¡Díselo, no pasa nada!”, soltó el invitado.

Al periodista, que negaba cualquier animadversión por él, no le hizo ninguna gracia este comentario: “Tengo mujer desde hace tres años y espero que retires eso, tan fino y elegante que eres”, le contestó.

Terelu Campos, que estaba presenté en el plató, trató de calmar los ánimos. La suegra de Costanzia dio un consejo al novio de su hija y echó un capote al que había sido su compañero durante años en Sálvame.

“Carlo, mírame. Yo sé que estar aquí, a veces, no es fácil. Y tampoco es fácil para los que a veces estamos ahí [en el lado de los tertulianos]. José Antonio hace su trabajo, y a veces nuestro trabajo no gusta y no es agradable porque tenemos que preguntar cosas que no son bonitas, pero debemos de hacerlo”, le recordó para dejar bien claro que el papel de los periodistas es preguntar “con respeto”.