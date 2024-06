'De Viernes' frenó a Carlo Costanzia por “faltar el respeto” a Ana Rosa: “Es una insinuación un poco fea”

Carlo Costanzia tuvo ocasión de responder anoche en De Viernes a muchos de los comentarios que se han hecho desde que él y Alejandra Rubio anunciaran que van a ser padres. La manera en la que trasladaron la noticia –vendiendo la exclusiva a una revista– ha suscitado muchas críticas, pero también el hecho de que hayan dado un paso tan importante como este cuando solo llevaban unos pocos meses de relación.

En este sentido se manifestó Ana Rosa Quintana tras enterarse del anuncio. “Es muy joven, llevan cinco meses y ya está embarazada de casi cuatro… ¿La primera noche se quedó embarazada?”, opinó en TardeAR. Ahora, al escuchar sus palabras, Costanzia no ha dudado en responder a la famosa presentadora.

“Ana Rosa, buenas noches si me estás viendo”, empezó su réplica desde De Viernes. “Ostras, con la edad y la experiencia que tienes, qué poca educación dar cierto tipo de opiniones”, continuó mientras los tertulianos del programa le escuchaban en silencio.

Al hijo de Mar Flores le había molestado que la periodista se pronunciara sobre la fecha del embarazo. “¿La primera noche?, no sé. Si quieres, la próxima vez te invito a mi casa para que tú sepas cuándo se hace y cuándo no”, le propuso mirando a cámara.

En ese instante le cortaron los colaboradores de De Viernes, la mayoría compañeros de Ana Rosa. “No deberías faltar el respeto a una persona como Ana Rosa. Es una insinuación un poco fea”, le espetó Antonio Montero. “Yo creo que no falta entrar en ese juego”, sugirió Beatriz Archidona, presentadora de De Viernes.

Él no se detuvo y señaló que simplemente estaba “respondiendo a una persona” que, a su parecer, “ha dicho palabras feas sobre un embarazo”. Además, el invitado detalló cuál ha sido su currículum al margen de los platós de televisión para “aclarar a esta señora” que él no vive “de las exclusivas”. “En ningún momento he querido faltar el respeto a nadie... ¡Y menos a Ana Rosa, por favor!”, concluyó.