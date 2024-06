'El diario de Jorge' lanza promo y desvela sus primeros temas en las tardes de Telecinco, al ritmo de Taylor Swift

Telecinco ha sorprendido este viernes con una nueva promo de El diario de Jorge, el nuevo espacio conducido por Jorge Javier Vázquez, de cercana llegada a las tardes. El presentador, que tras un 2023 de escasa presencia ha recuperado su estatus en la cadena, es el encargado de desvelar los primeros temas que se tratarán en esta revitalización del espíritu de El diario de Patricia, con Boomerang TV en la producción.

“Todas las tardes vamos a contaros un montón de historias para entretenernos y divertirnos”, promete el showman, que pone entre sus primeros ejemplos los siguientes: “¿Os creéis la pareja del año pero no os ven futuro? Ven a contármelo. ¿No soportas que tu hijo parezca un marciano? Ven a contármelo. ¿Tienes fantasmas en casa? Ven a contármelo. ¿Te tocó la lotería y eso te arruinó la vida? Ven a contármelo”, anima Vázquez, al ritmo del Shake it Off de Taylor Swift.

Jorge Javier, al que vemos actualmente dos noches a la semana en Supervivientes All Stars y que estará el próximo curso en la vuelta de Gran Hermano y el revival de Hay una cosa que te quiero decir, promete “historias, sorpresas y mucha diversión” en esta nueva apuesta, que se estrenará el próximo lunes 29 de julio, según informó en exclusiva verTele. Se emitirá de 16:00 a 17:30 horas, recogiendo el testigo de Así es la vida pero alargándose media hora más para ocupar también el primer tramo que hasta ahora es de TardeAR.