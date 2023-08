Wyoming reflexiona sobre su imagen: “Ahora soy 'un rojo oficial de España'; yo no me considero así, pero lo acepto”

laSexta emitió este miércoles una nueva entrega de Usted está aquí en la que David Trueba y el Gran Wyoming compartieron algunas reflexiones sobre la construcción de la ideología.

Todo ello, después de que el cineasta rescatase unas declaraciones de Pablo Casado en las que decía que “la mayoría de los jóvenes españoles son del PP aunque no lo sepan”. “¿Qué crees que les va a hacer saberlo?”, le preguntaba a su compañero.

“A mí me parece una forma de entender al ser humano un poco mezquina. Uno tiene una ideología en función de sus ingresos: el que no tiene nada, pues sí, rojo, y el que tiene pasta... No. En mi caso concreto yo lo he visto. Yo no era rico cuando era joven, ni muchísimo menos”, aclaró.

“No acepto 'progre' como insulto”

“Entiendo que hay un sentido de la justicia. Eso en mi no ha cambiado. Aunque mucha gente me diga: 'Claro, es muy fácil pensar así cuando se tiene pasta'. Bueno, es mucho más fácil pensar así cuando no se tiene, ya te lo digo”, respondió el televisivo, que intuye una “regresión muy grande en lo ideológico”.

“Antes, para ser rojo tenías poco menos que ser militante. Ahora soy 'un rojo oficial de España' y no me considero así, pero lo acepto. Lo que en ningún caso acepto es la palabra 'progre' como insulto. Yo lo llevo con mucho orgullo, hay que ser progresista y estar a favor de la evolución de las cosas”, sentenció.