Wyoming responde a Ayuso por el fraude fiscal de su pareja: “Usted sí mintió y no tenía razón”

Sandra Sabatés explicó este jueves en El Intermedio cómo la Comunidad de Madrid está “intentando manipular la situación fiscal de la pareja de Ayuso para cubrir a la propia presidenta”, lo que acabó provocando la respuesta del Gran Wyoming a la política con una contundente afirmación.

“Todo comenzaba ayer, cuando se filtró que Hacienda le tenía que devolver más de 550.000 euros a Alberto González Amador y desde la Comunidad de Madrid se daba a entender que esto anulaba el fraude fiscal por el que está siendo investigado”, empezó recordando la periodista, dando paso a unas palabras de Ayuso durante un acto público. “Uno, yo no mentí; dos, tenía razón; y tres, todo lo que está pasando obedece a una cacería política”, defendió la presidenta.

Rápidamente, Wyoming pidió la palabra para rebatirla: “Ya me duele, pero lamento mucho tener que llevarle la contraria. Uno, usted sí mintió; dos, usted no tenía razón; tres, explica tú, Sandra, los detalles del caso; y cuatro, el robocop”, aseguró cortante el presentador de laSexta.

El corte de Wyoming a Ayuso

La cosa no quedó ahí y, minutos después, Wyoming volvía a hacer alusión al mismo asunto: “Ayuso ha demostrado tener mucho valor político porque hay que tener mucho valor para salir a decir que ella tenía razón y no estaba mintiendo cuando no tenía razón y sí estaba mintiendo”, señaló el cómico. “La única cosa que tenía más valor que ella eran las mascarillas que vendía su pareja”, remató con sorna.