Isa Pantoja cuenta en Telecinco su incómoda anécdota en una clase: “Dimos el blanqueo de capitales y todos me miraron”

Vamos a ver habló este martes del grave estado de salud de Julián Muñoz. Un tema que, como era de esperar, acabó derivando en la relación que el ex alcalde de Marbella mantuvo en su día con Isabel Pantoja, la cual acabó con ambos encarcelados por blanqueo de capitales.

Al hilo de este asunto, Antonio Rossi aprovechó la condición de graduada en Derecho de Isa Pantoja para preguntar a la hija de la tonadillera si era consciente del delito que cometió su madre. Isa dijo que nunca ha querido darle muchas vueltas a esta cuestión, pero sí contó una incómoda anécdota que vivió por culpa de este tema durante sus años de universidad. Porque, según la hija de la Pantoja, en una clase de Derecho Penal dieron el blanqueo de capitales como parte del temario “y todo el mundo se giró para mirarme”.

“¿En serio?”, preguntó Joaquín Prat. “Sí, sí. No dijeron el nombre de mi madre, por supuesto. (...) No fue toda la clase, pero [algunos] se giraron”, aclaró Isa, que dijo tener “superado” —así, entre comillas— todo el escándalo judicial de su madre. De hecho, presumió de haber aprobado la carrera tiempo después de todo aquello. “Entonces sabes perfectamente lo que es el delito de blanqueo”, comentó Isabel Rábago, que se llevó un pequeño tirón de orejas de Joaquín Prat por su comentario: “Tampoco queramos ir hasta ahí. Creo que ya ha quedado claro, no hace falta tampoco apretar, por favor”.