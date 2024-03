Ahora 'Sálvame' es “lo anterior”: la nueva omisión al magacín en el plató de 'Supervivientes'

Siguen las vueltas con Sálvame en Supervivientes 2024. Tras ser noticia en las últimas semanas por la omisión de Anabel Pantoja y la posterior mención de Jorge Javier Vázquez en el plató del reality, este martes 26 de marzo en Tierra de Nadie volvió a hablarse del cancelado magacín... sin llamarlo por su nombre.

Ocurrió durante una acalorada discusión entre Raquel Abad, pareja y defensora de Kike Calleja, y Anabel Pantoja, quien fuera compañera del periodista en el programa de tarde. Un pasado común que la primera de ellas sacó a colación para reprochar a la sobrina de Isabel Pantoja que sus juicios sobre Calleja no son objetivos, sino heredados de conflictos anteriores.

Tras un comentario de Jorge Pérez que sentó mal a Abad, Pantoja salió en defensa del ex de Supervivientes. “Creo que Jorge ha sido muy respetuoso (...) No se ha dicho que es sinvergüenza ni un mal superviviente”, comentó Anabel. “Tenéis mucho guardado de lo anterior. Hay que resetear y venir a hablar del concurso, no tener lo anterior en la cabeza”, saltó la mujer de Kike Calleja, refiriéndose con “lo anterior” a sus conflictos en Sálvame.

Unas palabras que enfadaron a Pantoja y que propiciaron un cruce de acusaciones: “¿Empezamos a hacer lo que hace él? Que ha recogido la mierda de Ángel Cristo y la ha esparcido?”, dijo la tertuliana. “¿Empezamos a decir lo que has hecho tú, que vas de diva? Cuando te venía bien, tragabas”, criticó Raquel Abad, aludiendo también al pasado.