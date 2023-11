Apple TV+ saca por fin el tráiler de 'Masters of Air', la tercera serie de Spielberg y Tom Hanks sobre la II Guerra Mundial

En enero de 2013 se conocía que Steven Spielberg y Tom Hanks volverían a unir fuerzas para completar su particular trilogía televisiva sobre la II Guerra Mundial, después de Hermanos de sangre (2001) y The Pacific (2010), emitidas ambas por HBO. Diez años después, vemos el primer tráiler de Masters of Air, la consecución de ese emprendimiento, que ahora tiene a Apple TV+ como nueva casa, tras apearse la cadena de Warner Bros Discovery en las fases iniciales de desarrollo por su alto coste, y fecha de estreno: el 26 de enero de 2024.

Austin Butler, propulsada su carrera después de dar vida a Elvis en el biopic de Baz Luhrmann precisamente con Hanks como coprotagonista, es el principal protagonista de esta nueva serie bélica, basada en la obra Masters Of The Air: America's Bomber Boys Who Fought The Air War Against Nazi Germany de Donald L. Miller, y centrada en los padecimientos de los los hombres del 100º Grupo de Bombardeo, conocido como “Bloody Hundredth” por la cantidad de pérdidas entre sus filas.

Callum Turner (Animales fantásticos: Los secretos de Dumbledore), Barry Keoghan (Almas en pena en Inisherin) y el nuevo Doctor Who Ncuti Gatwa forman parte destacada del regimiento interpretativo. Cary Joji Fukunaga (True Detective), Dee Rees (Mudbound), Anna Boden (Mrs. América), Ryan Fleck (Billions) y Tim Van Patten (The Pacific) se reparten la dirección de los nueve episodios en la serie, que cuenta como John Orloff (Hermanos de sangre) como showrunner.