'The Walking Dead' descubre la primera escena de su spin-off con Daryl Dixon, con guiño a la serie original

Con The Walking Dead: Dead City ya estrenada, ahora AMC comienza a cebar el lanzamiento de la siguiente secuela de The Walking Dead, la centrada en Daryl Dixon. La cadena de cable ha compartido no ya un tráiler, sino una primera escena de la serie, con Norman Reedus atrapado en una Francia apocalíptica.

Desorientado, el superviviente tratará de comprender cómo y por qué ha acabado en el Viejo Continente, antes de encontrar el camino de vuelta. Por supuesto, durante el viaje hará alianzas con diferentes extraños que complicarán también su plan. En lo que deja ver este adelanto, podemos ver un plano aéreo muy similar a uno de los más recordados del comienzo de The Walking Dead, cambiando la autopista que atravesaba Rick Grimes por los carriles de una estación de tren.

Clémence Poésy y Adam Nagaitis son las caras más conocidas de un reparto completado por Anne Charrier, Eriq Ebouaney, Laika Blanc Francard, Romain Levi y Louis Puech Scigliuzzi. David Zabel ejerce de showrunner junto con los nombres habituales de la franquicia como productores ejecutivos: el arquitecto de esta, Scott M. Gimple, el gurú de los SFX Greg Nicotero y la guionista Angela Kang.

Con lanzamiento previsto para otoño, The Walking Dead: Daryl Dixon será el quinto spin-off de The Walking Dead. La primera temporada se compone de seis entregas, al igual que Dead City. Tras ella, llegará el turno a la serie centrada en el destino de Rick Grimes (Andrew Lincoln) y Michonne (Danai Gurira).