'First Dates Hotel' (8.2%) cede el mando a 'Hermanos' (11.8%), y La 1 no remonta en prime time pese al cambio de cromos

El prime time de este martes 30 de julio cambia de líder. First Dates Hotel cae en Telecinco tras su buen estreno y cede el mando a Hermanos, que se beneficia de su estabilidad en toda época del año para dominar en verano. Una fidelidad de la que no puede presumir La 1 con sus apuestas del horario estelar para esta época estival, ya que el intercambio entre HIT y Los Iglesias: Hermanos a la obra no da resultado.

En lo que respecta al dating de Carlos Sobera, este spin-off de First Dates para la cadena principal de Mediaset se desinfla tras su buen estreno y firma un 8.2% y 645.000 espectadores en prime time. Supone una bajada de 4,5 puntos y 378.000 seguidores, además de la pérdida de un liderazgo que la semana pasada supo a gloria para Telecinco.

La gran beneficiada de la noche es la serie Hermanos, que aprovecha la caída de su rival para coger la corona calcando exactamente el mismo dato de cuota que siete días atrás: un 11.8% en Antena 3. Es su segunda mejor marca de todo el mes de julio.

Por detrás, y sin solución aparente, encontramos las apuestas de La 1 de TVE para un verano en el que la gloria olímpica en day time contrasta con los resultados de prime time. Y es que el inesperado intercambio de cromos entre HIT y Los Iglesias: Hermanos a la obra no cambia mucho, con dos ofertas que tienen complicada su remontada en audiencias.

La serie, que como analizamos hace siete días ya llegó condenada a la parrilla por la estrategia de programación de la cadena pública, sube un punto con su salto al prime time y marca un 4.2% y 357.000 seguidores con su tercer episodio de la tercera temporada. Es su mejor cifra de espectadores de esta tanda, algo lógico teniendo en cuenta que los dos anteriores se emitieron de madrugada.

Por su parte, el programa protagonizado por Chábeli y Julio Iglesias Jr. sigue cayendo con su paso al late night y marca un 4.9% y 269.000 espectadores con la reforma a Ana Obregón, seis décimas y 231.000 seguidores menos que la semana pasada. Es su mínimo de temporada, con cuatro entregas todavía por emitir.

PROGRAMAS CON MEJOR CUOTA DEL MARTES (POR CADENAS)

La 1: JJ.OO. Tenis (M): C. Alcaraz y R. Nadal - T. Griekspoor y W. Koolhof: Dobles 29.8% Antena 3: La ruleta de la suerte 19.7% La 2: JJ.OO. Fútbol (M): España - Egipto 11.1% Telecinco: Vamos a ver verano 10.3% Cuatro: First dates 8.4% laSexta: Al rojo vivo 8.4% Informativo con mejor share: Antena 3 Noticias 1 19%

*Programas emitidos entre las 09:00 y las 01:00 horas

EL MINUTO DE ORO

'JJ.OO. París' (La 1), a las 20:00h con 2.972.960 espectadores y un 36.1% de share

CADENAS

Día

La 1 14.6% Antena 3 11.8% Temáticas de pago 9.6% Telecinco 8.3% Autonómicas (FORTA) 6.8% laSexta 5.3% Cuatro 4.9% La 2 4.2% Autonómicas privadas 0.2%

Mes

La 1 14.5% Antena 3 11.5% Temáticas de pago 9.8% Telecinco 9.8% Autonómicas (FORTA) 7.4% laSexta 5.5% Cuatro 4.8% La 2 2.9% Autonómicas privadas 0.2%

PRIME TIME

El Hormiguero -rep- 9.9% 989.000 Hermanos 11.8% 902.000 ¡Allá tú! 6.7% 677.000 First dates: Hotel 8.2% 645.000 París, en Juegos 11.8% 1.148.000 4 Estrellas 6.9% 692.000 HIT: La sirenita 4.2% 357.000 El Intermedio -rep- 4% 399.000 ¿Quién quiere ser millonario? -rep- 5.5% 425.000 First dates 4.6% 426.000 First dates 8.4% 844.000 Código 10 8.2% 479.000 JJ.OO. Waterpolo (M): España - Hungría 4.2% 399.000 El comisario Montalbano 3.9% 367.000

LATE NIGHT

¿Quién quiere ser millonario? -rep- 6.8% 223.000 Los iglesias: Hermanos a la obra 4.9% 269.000 Cine: Sin compromisos 4.9% 141.000 Hermanos 4.9% 162.000 Una vida perfecta 4.6% 178.000 Casino Gran Madrid online show 2.5% 61.000 The game show 4.3% 95.000 Documentos TV: La niña del napalm 3.2% 79.000

SOBREMESA / TARDE

JJ.OO. París 20.8% 1.798.000 JJ.OO. Tenis (F): A. Kschmiedlova - J. Paolini: Individual 10.1% 960.000 JJ.OO Tenis (M): C. Alcaraz y R. Nadal - T.Griekspoor y W. Koolhof: Dobles 29.8% 2.488.000 JJ.OO. Gimnasia artística (F): Equipo 19.7% 1.581.000 Sueños de libertad 12.4% 1.176.000 Pecado original 10.7% 961.000 Yas verano 8.3% 685.000 Pasapalabra 14% 1.146.000 El diario de Jorge: Pareja del año 8.1% 763.000 TardeAR 8.7% 730.000 Reacción en cadena 9.3% 760.000 Zapeando 4.4% 411.000 Más Vale Tarde 4.5% 375.000 Comparecencia presidente del Gobierno 5.2% 419.000 Todo es mentira 4.4% 406.000 Tiempo al tiempo 1.4% 119.000 JJ.OO. Fútbol (M): España - Egipto 11.1% 1.056.000 Grandes documentales 3.7% 332.000 Documenta2 2.7% 228.000 El paraíso de las señoras 1.1% 89.000 Como nos reímos: Clásicos 0.8% 61.000 Carreteras extremas: El pamir 2.3% 191.000

FRANJA MATINAL

JJ.OO. París 16.8% 610.000 JJ.OO. Bádminton (M): P. Abian - V. Nettasinghe: Individual 16.5% 242.000 JJ.OO. Remo: Ambos: Scull individual 15.2% 330.000 JJ.OO. Baloncesto (M): España - Grecia 25.9% 818.000 JJ.OO. Boxeo (M) : Y. Chothia - R. López Serrano: Peso mosca (diferido) 20% 798.000 JJ.OO. Tenis de mesa (M) : A. Robles - H. Calderano: Individual (diferido) 12.1% 803.000 La mirada crítica 12.5% 241.000 Vamos a ver verano 10.3% 337.000 Vamos a ver más verano 9.1% 627.000 ¿Quién vive ahí? -rep- 3.8% 47.000 Aruser@s fresh -rep- 8.9% 182.000 Al rojo vivo 8.4% 370.000 Espejo Público Verano 12.6% 352.000 Cocina abierta de Karlos Arguiñano 17.4% 911.000 La ruleta de la suerte 19.7% 1.463.000 ¡Toma salami! -rep- 1.1% 12.000 Callejeros viajeros: Salvador de bahía -rep- 4.1% 64.000 Callejeros viajeros: Florianopolis -rep- 3.2% 65.000 Viajeros Cuatro: Fortaleza -rep- 2.6% 66.000 En boca de todos 4.3% 170.000 Grandes ríos: Danubio 1.5% 19.000 Agrosfera 2.1% 34.000 Zoom tendencias 2.2% 41.000 JJ.OO. Hockey hierba (M): España - Francia 1.6% 40.000 Las rutas D'Ambrosio 1.5% 49.000 Mañanas de cine: Las cuatro plumas 2.2% 109.000 Atleta gourmet 2.5% 197.000

INFORMATIVOS

SOBREMESA

Antena 3 Noticias 1 19% 1.775.000 Telediario 1 11% 1.034.000 Informativos Telecinco 15h 9.9% 923.000 laSexta Noticias 14h 7.5% 658.000 Jugones 4.6% 434.000 Noticias Cuatro 1 6.3% 474.000 El Desmarque Cuatro 1 3.7% 337.000

PRIME TIME

Antena 3 Noticias 2 15.3% 1.388.000 Telediario 2 10.8% 974.000 Informativos Telecinco 21h 8.9% 820.000 laSexta Noticias 20h 5.4% 435.000 Noticias Cuatro 2 3.1% 248.000

FRANJA MATINAL

Antena 3 Noticias de la mañana 15.1% 131.000 Informativos Telecinco Matinal 9.5% 123.000

