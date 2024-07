Risto Mejide: “Tamara Falcó tiene en 'Got Talent' el mismo derecho que yo cuando me senté en 'OT' a juzgar cantantes”

El próximo mes de octubre se cumplen 18 años del debut de Risto Mejide en televisión como el jurado más polémico de Operación Triunfo. Una 'mayoría de edad' televisiva que el publicista, comunicador y presentador celebra multiplicando su presencia en Mediaset con un recién anunciado nuevo proyecto propio, que se suma a Todo es mentira, el Chester (ahora producidos por él) y el inminente Got Talent.

El programa de talentos regresará próximamente con su décima edición, que ya promociona Telecinco con Risto como el más veterano y con una novedad en la mesa de jueces que ya ha dado que hablar antes de su debut: Tamara Falcó. Sobre la hija de Isabel Preysler se pronuncia su nuevo compañero en un encuentro con verTele y más medios, en el marco del inicio de las grabaciones de Got Talent 10. Y con su propio ejemplo como defensa arropa a la también colaboradora de El Hormiguero, de la que afirma que “va a sorprender a todos” en esta faceta.

“He notado que hay mucho prejuicio con Tamara. Ella tiene el mismo derecho y la misma legitimidad que tenía yo la primera vez que me senté en Operación Triunfo a juzgar cantantes”, afirma Mejide, que también pone sobre la mesa el papel de Florentino Fernández y Paula Echevarría en el programa: “No hay ni un mago, ni un acróbata, ni un bailarín ahora mismo en la mesa, y sin embargo estamos juzgándolos todos los días. Me parece que es una buena oportunidad para derribar prejuicios”.

Sobre el relevo en Got Talent, Risto admite que echará de menos a Edurne “siempre que me siente en una mesa de jurado”, al tiempo que se muestra agradecido y “un privilegiado” por seguir participando en un programa que “tiene una capacidad extraordinaria para sorprender a cualquiera” y en el que muestra su personalidad sin artificios: “Yo no sé utilizar las emociones, las emociones me utilizan a mí. El actor se dedica a engañar a la cámara, y yo soy lo que veis”.

¿Cómo has visto a Tamara como debutante en 'Got Talent'?

¿Esa es la primera pregunta? Yo estoy aquí para juzgar a los concursantes, no a mis compañeros. ¿Qué queréis, un titular? Curráoslo un poco, va. Preguntas.

¿Todavía estás capacitado para sorprendente?

Yo me he sentido incapaz desde que empecé a ser jurado, así que no sé si capacitado es la palabra. Creo que este programa tiene una capacidad extraordinaria para sorprender a cualquiera, eso sí. Y a mí me gusta definir Got Talent como tomarle el pulso al talento mundial. Hay una pregunta que espero que no me hagáis más, que es '¿todavía quedan talentos para sorprender?'. Esa pregunta no se la hacen nunca al Real Madrid, y sigue fichando cada año. Esto es lo mismo, pero a nivel artístico.

Talento hay, y capacidad para sorprender también, pero existen disciplinas que se repiten e igual sí es complicado sorprender...

Y para el fútbol es igual todos los años. No cambian las reglas.

Pero pagan peor a los artistas.

Pero eso ya no es problema de Got Talent. Ojalá se les pagara igual.

Al Real Madrid no le preguntan si todavía quedan talentos para sorprender, y sigue fichando cada año Risto Mejide

'Got Talent' ha proyectado a nivel mundial a muchos artistas y les ha cambiado la vida...

Ese es el tema. Se habla poco, y me gustaría que saliese más en los medios, de la oportunidad que laboral que supone para ellos. Aquí viene alguien y pasa a la semifinal, y tiene automáticamente patente para irse a los cincuenta formatos que hay en todo el mundo. Y eso es un cambio laboral para ellos brutal. Y ya no te digo si llegan a la final. Algunos acaban teniendo un espectáculo fijo en Las Vegas. Eso ha pasado, y de eso no se habla. La gente viene y le cambia la vida. La gente buena.

Hay también algún caso como Rosalía, que no estuvo en 'Got Talent', pero sí en 'Tú sí que vales'...

Yo no estaba allí. Pero es verdad que aquí pueden hacerlo mal gente muy buena. Nervios, o que hayan elegido alguna pieza que no les va, o que tengan un mal día. Por eso nosotros juzgamos actuaciones, no artistas. Esto es muy importante. Tú juzgas lo que has visto sobre el escenario.

¿Hay alguna disciplina de la que estés un poco cansado?

Llevo 18 años en esto. Este año hace dieciocho que me senté por primera vez en Operación Triunfo y todavía me sigo sorprendiendo con cosas que veo en primera fila como un privilegiado. Cuando has visto mucho, hay veces que piensas que todo lo que estás viendo se repite de algo que ya has visto. Eso pasa.

¿Te has arrepentido de haber dado algún 'no'?

Seguramente, pero para eso están mis compañeros que suelen decir que sí.

¿Cómo llevas ese papel de ser el que intimida, el más duro de roer? ¿Es cierta esa etiqueta?

Yo creo que no, lo que pasa es que los medios normalmente sólo replicáis cuando digo que no. La máquina del fango que sois (risas)... Doy muchos 'síes' por temporada, pero normalmente no son destacables porque son de cajón. Yo lo llevo bien, llevo 18 años como te he dicho.

Muchas veces cuando das un 'sí' te emocionas.

Me habéis visto reír, llorar, enfadarme, discutir. En Todo es mentira me veis reír todos los días. No soy de hielo. Eso parecería el primer año de OT.

¿Esto ha cambiado porque tú has cambiado desde el primer 'Operación Triunfo', o ya eras así?

Claro que he cambiado, por supuesto, son 18 años. ¿Tú has cambiado en 18 años? En este tiempo uno cambia.

El actor se dedica a engañar a la cámara, y yo soy lo que veis Risto Mejide

¿Cuánto hay de verdad en esas emociones?

¿Me ves a mí actor? ¿Crees que puedo actuar? ¿Viste cuando aparecí en Los Serrano? Lo hice como el culo. Soy el peor cameo que pasó por la serie, y mira que hubo. Yo no sé utilizar las emociones, las emociones me utilizan a mí. El actor se dedica a engañar a la cámara, y yo soy lo que veis. Intento hacerlo de la manera más profesional posible, y las emociones salen por donde salen.

¿Qué tiene 'Got Talent' para haberte enganchado durante diez ediciones?

Es el único programa en el que puedes ver talento de todas las disciplinas, absolutamente todas. Y es el único programa que trae talento de todas partes del mundo. Este año tenemos mucha representación asiática. Gente que viene de Japón, de Singapur... gente buenísima a la que sólo había visto por Youtube, y de repente al verlos en directo flipas.

¿Estás echando mucho de menos a Edurne? Además de compañeros sois amigos...

La echo de menos, por supuesto. Y la echaré de menos siempre que me siente en una mesa de jurado, pero entiendo también su necesidad de hacer otras cosas y de dedicarse más a la música. Pero estoy muy contento de estar aquí otro año.

Tamara Falcó nos ha dicho en su entrevista que tu talento es el musical. ¿Te interesan más los números musicales que los de otras disciplinas? ¿Lo compartes?

Me gusta mucho la música. Igual ese es el tema, que me he interesado más en mi vida por la música que por otras disciplinas. Pero fíjate una cosa. He notado que hay mucho prejuicio con Tamara. En este programa se va a tener que enfrentar a muchísimos prejuicios. Yo no los tenía porque no la conocía de nada. Ella tiene el mismo derecho y la misma legitimidad que tenía yo la primera vez que me senté en Operación Triunfo a juzgar cantantes. Con el mismo derecho y la misma legitimidad con la que se sentó Flo (Fernández), o Paula (Echevarría), o quien sea a juzgar disciplinas en las que ningunos somos expertos.

No hay ni un mago, ni un acróbata, ni un bailarín ahora mismo en la mesa, y sin embargo estamos juzgándolos todos los días. Me parece que es una buena oportunidad para derribar prejuicios. Y también os voy a dar el titular: Tamara os va a sorprender a todos, porque me ha sorprendido a mí.