Tamara Falcó se duplica de Antena 3 a Telecinco con 'Got Talent': “Aporto mi visión, que es un poco particular”

La carrera de Tamara Falcó sigue alcanzando nuevos terrenos en televisión. La “marquesa” es la incorporación estrella de Got Talent para su décima edición, ocupando un puesto que dejaba vacante Edurne, presente desde el mismo inicio del formato en España y que cerró etapa para marchar rumbo a Antena 3. La hija de Isabel Preysler, que precisamente sigue como colaboradora de El Hormiguero, llega dejando claro que no ha “venido a competir con ella”, a la que define como una gran profesional, y deja claro cuál es su gran baza: “Aporto mi visión, que ya sabéis es un poco particular”.

La aristócrata ya había ejercido como jueza en El desafío de Antena 3, valorando la disposición de famosos a retos extremos; en Got Talent, en cambio, tendrá que determinar si las habilidades de los aspirantes anónimos son merecedoras de alcanzar la gloria televisiva. “Hay gente que se sube al escenario que tiene mucho mérito, aunque su talento como tal no sea impresionante”, comenta a verTele Falcó, que pone en valor haber crecido “en el show business” para dar una visión de conjunto en el programa. producido por Fremantle No comparte otros talentos con su familia, como el cante, bromea: “Eso se quedó en el gen Iglesias”.

“No les pido perdón [en caso de dar un 'no'], porque al final doy mi opinión y el resto de mis compañeros dan la suya. No depende de mí que se les elimine o no”, afirma Falcó, que se muestra encantada con la experiencia hasta la fecha grabando la décima edición de un programa en el, que recalca, “había tortas para entrar”. “Me preguntaron si me haría ilusión, pero había varias posibles jueces”.

¿Por qué te decidiste a fichar por 'Got Talent'? ¿Estuvieron rogándote mucho?

¡No, qué va! Rogando no. De hecho, había tortas para entrar en el programa según se fue Edurne. De hecho, me preguntaron si me haría ilusión, pero había un montón de personas. No sé quiénes, pero había varias posibles jueces. Me siento muy afortunada por estar aquí.

¿Qué crees que le aportas al programa como jueza?

¿Qué aporto? Mi visión, que ya sabéis es un poco particular [risas]

¿Qué es lo que te llama la atención de un aspirante cuando lo ves en el escenario? ¿Hay alguna disciplina o talento que te llame más?

La verdad es que ha habido talentos de todo tipo, que no me podía ni esperar. Por ejemplo, ha venido gente muy singular, cuyo don era hacer chasquidos. Ha venido gente de todo tipo, y luego gente que te sorprende un montón. Hay mucho talento español... Hemos visto un poco de todo tipo, pero a mí que me encanta el circo o los números de baile o el cante, todas esas cosas me llamaban mucho la atención. Pero he descubierto aquí unos talentos brutales.

Edurne es fantástica, es una gran profesional, y yo no he venido a competir con ella Tamara Falcó

¿Eres de dar síes?

Ya subirte a un escenario tiene su aquel. A mí, por ejemplo, personitas sobre todo que cuando se suben me enternecen.

Cuando tienes que dar un “no”, ¿qué técnica empleas? ¿Lo suavizas o buscas un eufemismo?

Lo que me explicaron los directores del programa es que necesito argumentar mi no, que sirva de crítica constructiva. Sobre todo hay que pensar que se pueden presentar el año que viene. Eso es lo bueno de Got Talent: es un no, pero si te quieres volver a presentar... No les pido perdón, porque al final doy mi opinión y el resto de mis compañeros dan la suya. No depende de mí que se les elimine o no.

A veces me siento un poco mal. Ya solamente subirte al escenario... Es verdad que hay un grupo en concreto con el que empatizo mucho, y no puedo decir cuál es, pero es que no les veo la gracia. Veo que mis compañeros disfrutan un montón... Dicen que es un sabor adquirido. Estoy esperando a que me empiecen a hacer gracia, pero por ahora...

A título particular, ¿has recibido un “no” que te marcara? ¿Ha influido en cómo juzgas?

Yo utilizo mucho las biografías de personas. Por ejemplo: a Uma Thurman le dijeron que nunca iba a ser actriz; a Cindy Crawford le dijeron que no servía para modelo con ese lunar que tenía; a Rosalía le dijeron que no. No se trata tanto de que la gente te valide, porque nosotros nos podemos equivocar definitivamente. Pero que te digan una crítica constructiva muchas veces ayuda a mejorar en lo que sea tu arte.

Entras a ocupar una silla que dejaba vacante Edurne. ¿Cómo afrontas las críticas o las comparaciones?

Mis compañeros me hicieron esa pregunta el primer día. Edurne es fantástica, es una gran profesional, y yo no he venido a competir con ella. Soy yo, ella ha sido ella como juez, y somos distintas. Edurne tendría su criterio, y yo el mío.

Mi madre me preguntaba que por qué no participaba en otro programa. Pero ahí no me van a coger en la vida Tamara Falcó

Hablas de talento, y lo cierto es que tú estás desarrollando un talento televisivo cada vez más amplio, que de hecho te tiene presente en otras cadenas. ¿Ha habido algún problema de incompatibilidad en ese sentido?

[Nota editor: la entrevista se hizo un jueves, jornada en que colabora con El Hormiguero] Hoy lo sabremos, porque tengo que salir de aquí volando y llegar al otro plató [risas]. No ha habido ningún problema.

¿Qué te dice tu entorno sobre esta experiencia en 'Got Talent'?

Es que no lo puedo decir porque es de otra cadena, pero mi madre me preguntaba que por qué no participaba en otro programa yo... Pero es que ahí no me van a coger en la vida. Pero no lo puedo contar.

¿Y a la inversa? ¿Qué cuentas a tu entorno de lo que haces y ves en 'Got Talent'?

Pues llego a casa y le cuento a Íñigo todo tipo de cosas. Y el otro, en plan: 'Son las once y media de la noche, cállate'. Y yo: 'Pero no te lo vas a creer: ha venido un tío desde Japón a mover un hula hoop'.

¿Hay algún tipo de talento que asumas que no tienes?

Por ejemplo, cantar. Canto porque me alegra, pero no precisamente a mi alrededor. Eso se quedó en el gen Iglesias. Me encanta escuchar a la gente que tiene un talento musical, pero carezco de ello. Dios da y quita.

En todo caso, tampoco cocinabas y acabaste ganando 'MasterChef Celebrity' y hasta presentando un programa de cocina en TVE...

Hombre, puedo practicar, pero desde donde parto ya es complicado. [risas] Es una gozada ver los talentos de otras personas. Todos somos distintos y aquí viene gente de todo tipo a expresar sus talentos. Hay gente que viene por una causa social, por dar a conocer una fundación. Hace nada tuvimos un niño cuya hermanita había fallecido y venía a contar esta historia. Hay gente que se sube al escenario que tiene mucho mérito, aunque su talento como tal no sea impresionante.

¿Te gustaría seguir implicada en una siguiente temporada?

Ojalá. Lo estoy disfrutando un montón. Nunca sabes hasta que empiezas si vas a encajar, y me he sentido muy bien con mis compañeros y el equipo. Al ser actuaciones tampoco se te hace largo porque hay una diversidad gigantesca. Lo estoy gozando. Ojalá cuenten conmigo para otra temporada.