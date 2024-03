Edurne, sobre su salida de Telecinco rumbo a Antena 3: “Me gusta evolucionar y probar cosas distintas”

La salida de Edurne de Got Talent en Telecinco rumbo a La Voz Kids de Antena 3 ha sido una de las noticias televisivas de este inicio de 2024. Un cambio de cadena que conocíamos por sorpresa a principios de marzo y sobre el que la cantante se ha pronunciado por primera vez en plena promoción de su nuevo lanzamiento musical.

Preguntada por el giro que ha dado a su trayectoria televisiva, cerrando una etapa de diez temporadas en el talent show de Mediaset y abriendo otra en la cadena de la competencia, la artista afirma que “es pronto” para hablar del nuevo proyecto, pero achaca el cambio a su voluntad de afrontar nuevos retos.

“Lo de Got Talent lo anuncié en redes sociales y ha sido una decisión complicada y difícil. Han sido muchos años, para mí es como mi otra gran familia”, comienza explicando en una entrevista a Chance de Europa Press, en la línea de lo que escribió en su comunicado de Instagram.

“Cuando ya estás en tu hábitat tranquila hacer ese cambio es duro, pero también me gustan nuevos retos, me gusta evolucionar, me gusta probar cosas distintas”, añade Edurne, dejando claro que “ahora mismo mi prioridad es la música”.

Precisamente la cantante cumple 18 años de carrera musical, la 'mayoría de edad' desde que se diera a conocer en la cuarta edición de Operación Triunfo. Un aniversario que celebra con el lanzamiento de su nuevo single Nada, ya disponible en plataformas digitales.

Edurne, de Telecinco a Antena 3

El pasado 13 de marzo, y mediante un post en su cuenta de Instagram, Edurne anunciaba que ponía fin a una etapa de 10 temporadas en Got Talent y que no continuaría en la siguiente edición. La cantante esgrimía un motivo principal: dar prioridad a su faceta musical, con el lanzamiento de un nuevo disco.

“Siento que he dado todo lo que podía dar al programa y a la audiencia y que ahora necesito darle un espacio más especial a mi música”, comentaba en la mencionada publicación, donde también dedicaba palabras de cariño a sus ya excompañeros en el programa de Telecinco.

Sin embargo, apenas unas horas después de este anuncio, conocíamos que Edurne seguirá vinculada a la televisión abriendo una nueva etapa en Antena 3, como coach de La Voz Kids. No será en la edición que está por estrenar, que ya tiene a David Bisbal, Rosario Flores, Melendi y Lola Indigo como coaches, sino en la siguiente que comenzará sus grabaciones próximamente.